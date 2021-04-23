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المزيد عن KCS

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ما هو KCS

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الموقع الرسمي لـ KCS

اقتصاد توكن KCS

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التحليل الفني اليوم لـ KuCoin Token (KCS)

التحليل الفني اليوم لـ KuCoin Token (KCS)

توفر صفحة KuCoin Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KCS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل KuCoin Token أدناه.

تغير سعر KuCoin Token (KCS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$6.5712---1.12%-0.63%-16.88%
اعرف المزيد عن سعر KuCoin Token

تدفق رأس المال الخاص بـ KuCoin Token

صافي التدفقسعر KCSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M6.57
2026-08-16$0.00 M6.55
2026-08-15$0.00 M6.55
2026-08-14$0.00 M6.56
2026-08-13$0.00 M6.67

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن KuCoin Token

KCS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع KCS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود KCS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق KuCoin Token (KCS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر KuCoin Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKCS
$6.5715
$6.5715$6.5715
+0.37%
8.14K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KCS إلى USD

المبلغ

KCS
KCS
USD
USD

1 KCS = 6.5712 USD

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