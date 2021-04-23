توكنوميكس KuCoin Token (KCS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KuCoin Token (KCS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KuCoin Token (KCS) KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network. الموقع الرسمي: https://www.kucoin.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.kcs.foundation/kcs-whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.kcc.io اشتر KCS الآن!

توكنوميكس KuCoin Token (KCS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KuCoin Token (KCS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B إجمالي العرض: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M العرض المتداول: $ 127.42M $ 127.42M $ 127.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.26B $ 2.26B $ 2.26B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 32.89 $ 32.89 $ 32.89 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.336503927826 $ 0.336503927826 $ 0.336503927826 السعر الحالي: $ 11.3191 $ 11.3191 $ 11.3191 معرفة المزيد عن سعر KuCoin Token (KCS)

توكنوميكس KuCoin Token (KCS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KuCoin Token (KCS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KCS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KCS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KCS، استكشف السعر المباشر لتوكن KCS!

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