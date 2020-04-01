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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول JUST، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول JUST، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن JST

معلومات سعر JST

ما هو JST

الوثيقة البيضاء لـ JST

الموقع الرسمي لـ JST

اقتصاد توكن JST

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التحليل الفني اليوم لـ JUST (JST)

التحليل الفني اليوم لـ JUST (JST)

توفر صفحة JUST تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ JST، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل JUST أدناه.

تغير سعر JUST (JST)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.10979--+9.00%+10.31%+20.00%
اعرف المزيد عن سعر JUST

المؤشرات الفنية الخاصة بـ JUST

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ JUST عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 2
حيادي 4
شراء 20
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 4شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.10959
0.10958
R2
0.10958
0.10957
R1
0.10957
0.10957
PP
0.10956
0.10956
S1
0.10955
0.10955
S2
0.10954
0.10955
S3
0.10953
0.10954

إشارات السوق الخاصة بـ JUST

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.04M
$1.81 M
$1.84 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.24 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.51 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.53 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ JUST

صافي التدفقسعر JSTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.40 M0.11
2026-08-16$0.38 M0.11
2026-08-15$0.34 M0.11
2026-08-14$0.17 M0.11
2026-08-13$0.13 M0.10

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق JUST (JST) على MEXC

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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTJST
$0.10979
$0.10979$0.10979
+2.17%
571.19K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة JST إلى USD

المبلغ

JST
JST
USD
USD

1 JST = 0.10979 USD

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