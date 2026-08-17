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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول JOE، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول JOE، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن JOE

معلومات سعر JOE

ما هو JOE

الموقع الرسمي لـ JOE

اقتصاد توكن JOE

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التحليل الفني اليوم لـ JOE (JOE)

التحليل الفني اليوم لـ JOE (JOE)

توفر صفحة JOE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ JOE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل JOE أدناه.

تغير سعر JOE (JOE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02788--+0.35%+4.53%-32.42%
اعرف المزيد عن سعر JOE

المؤشرات الفنية الخاصة بـ JOE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ JOE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 6
شراء 12
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 1شراء 7
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 5شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02783
0.02781
R2
0.02781
0.02779
R1
0.02778
0.02778
PP
0.02776
0.02776
S1
0.02773
0.02774
S2
0.02771
0.02773
S3
0.02768
0.02771

إشارات السوق الخاصة بـ JOE

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.18M
$1.50 M
$1.67 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ JOE

صافي التدفقسعر JOEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.03
2026-08-16-$0.01 M0.03
2026-08-15-$0.08 M0.03
2026-08-14-$0.01 M0.03
2026-08-13$0.00 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق JOE (JOE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر JOE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTJOE
$0.02788
$0.02788$0.02788
-1.41%
1.98M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة JOE إلى USD

المبلغ

JOE
JOE
USD
USD

1 JOE = 0.02788 USD

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