التحليل الفني اليوم لـ JOE (JOE) توفر صفحة JOE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ JOE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل JOE أدناه. التسجيل

تغير سعر JOE (JOE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.02788 -- +0.35% +4.53% -32.42%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ JOE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ JOE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 6 شراء 12 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 1 شراء 7 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 5 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.02783 0.02781 R2 0.02781 0.02779 R1 0.02778 0.02778 PP 0.02776 0.02776 S1 0.02773 0.02774 S2 0.02771 0.02773 S3 0.02768 0.02771

إشارات السوق الخاصة بـ JOE صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.18M $1.50 M $1.67 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.12 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.13 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ JOE صافي التدفق سعر JOEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.03 M 0.03 2026-08-16 -$0.01 M 0.03 2026-08-15 -$0.08 M 0.03 2026-08-14 -$0.01 M 0.03 2026-08-13 $0.00 M 0.03 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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