التحليل الفني اليوم لـ Jasmy (JASMY) توفر صفحة Jasmy تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ JASMY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Jasmy أدناه. التسجيل

تغير سعر Jasmy (JASMY) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.003744 -- -8.31% -17.47% -32.72%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Jasmy

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Jasmy عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 4 حيادي 6 شراء 16 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 2 حيادي 0 شراء 12 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 2 حيادي 6 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.003739 0.003739 R2 0.003739 0.003738 R1 0.003738 0.003738 PP 0.003738 0.003738 S1 0.003737 0.003737 S2 0.003737 0.003737 S3 0.003736 0.003737

إشارات السوق الخاصة بـ Jasmy صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.41M $9.31 M $9.72 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.17M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.64 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.81 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.19M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $4.08 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $4.27 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Jasmy صافي التدفق سعر JASMYUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.13 M 0.00 2026-08-16 -$0.17 M 0.00 2026-08-15 -$0.04 M 0.00 2026-08-14 -$0.17 M 0.00 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Jasmy (JASMY) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Jasmy المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT JASMY $0.003744 $0.003744 $0.003744 -3.33% 19.37M (USDT) تداول / USDC JASMY $0.003738 $0.003738 $0.003738 -3.51% 6.93M (USDT) تداول