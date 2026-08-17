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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Jasmy، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Jasmy، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن JASMY

معلومات سعر JASMY

ما هو JASMY

الوثيقة البيضاء لـ JASMY

الموقع الرسمي لـ JASMY

اقتصاد توكن JASMY

توقعات سعر JASMY

سجل JASMY

دليل شراء JASMY

محول عملة JASMY إلى الفيات

عقود JASMY الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Jasmy (JASMY)

التحليل الفني اليوم لـ Jasmy (JASMY)

توفر صفحة Jasmy تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ JASMY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Jasmy أدناه.

تغير سعر Jasmy (JASMY)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003744---8.31%-17.47%-32.72%
اعرف المزيد عن سعر Jasmy

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Jasmy

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Jasmy عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 4
حيادي 6
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 0شراء 12
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 6شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.003739
0.003739
R2
0.003739
0.003738
R1
0.003738
0.003738
PP
0.003738
0.003738
S1
0.003737
0.003737
S2
0.003737
0.003737
S3
0.003736
0.003737

إشارات السوق الخاصة بـ Jasmy

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.41M
$9.31 M
$9.72 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.17M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.64 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.81 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.19M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$4.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$4.27 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Jasmy

صافي التدفقسعر JASMYUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.13 M0.00
2026-08-16-$0.17 M0.00
2026-08-15-$0.04 M0.00
2026-08-14-$0.17 M0.00
2026-08-13-$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Jasmy

تداول أسواق Jasmy (JASMY) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Jasmy المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTJASMY
$0.003744
$0.003744$0.003744
-3.33%
19.37M (USDT)
/USDCJASMY
$0.003738
$0.003738$0.003738
-3.51%
6.93M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة JASMY إلى USD

المبلغ

JASMY
JASMY
USD
USD

1 JASMY = 0.003744 USD

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