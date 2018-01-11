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المزيد عن IOST

معلومات سعر IOST

ما هو IOST

الوثيقة البيضاء لـ IOST

الموقع الرسمي لـ IOST

اقتصاد توكن IOST

توقعات سعر IOST

سجل IOST

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التحليل الفني اليوم لـ IOSToken (IOST)

التحليل الفني اليوم لـ IOSToken (IOST)

توفر صفحة IOSToken تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ IOST، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل IOSToken أدناه.

تغير سعر IOSToken (IOST)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0005401---9.22%-19.53%-48.37%
اعرف المزيد عن سعر IOSToken

المؤشرات الفنية الخاصة بـ IOSToken

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ IOSToken عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 2
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 1شراء 9
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0005401
0.0005399
R2
0.0005399
0.0005398
R1
0.0005398
0.0005397
PP
0.0005396
0.0005396
S1
0.0005395
0.0005395
S2
0.0005393
0.0005394
S3
0.0005392
0.0005393

إشارات السوق الخاصة بـ IOSToken

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.54M
$6.91 M
$7.45 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.18 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ IOSToken

صافي التدفقسعر IOSTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.00
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15$0.01 M0.00
2026-08-14$0.03 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق IOSToken (IOST) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر IOSToken المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTIOST
$0.0005406
$0.0005406$0.0005406
-3.96%
119.71M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة IOST إلى USD

المبلغ

IOST
IOST
USD
USD

1 IOST = 0.0005401 USD

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