التحليل الفني اليوم لـ Injective (INJ) توفر صفحة Injective تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ INJ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Injective أدناه. التسجيل

تغير سعر Injective (INJ) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $4.114 -- -7.85% -18.92% -15.55%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Injective

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Injective عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 12 حيادي 1 شراء 13 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 5 حيادي 0 شراء 9 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 1 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 4.1173 4.1156 R2 4.1156 4.1137 R1 4.1123 4.1125 PP 4.1106 4.1106 S1 4.1073 4.1087 S2 4.1056 4.1075 S3 4.1023 4.1056

إشارات السوق الخاصة بـ Injective صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.67M $7.29 M $7.97 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.11M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $15.84 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $15.94 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.13M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $35.08 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $35.21 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Injective صافي التدفق سعر INJUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.44 M 4.09 2026-08-16 -$0.47 M 4.13 2026-08-15 $0.21 M 4.20 2026-08-14 -$0.90 M 4.23 2026-08-13 -$1.03 M 4.63 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Injective (INJ) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Injective المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT INJ $4.11 $4.11 $4.11 -0.58% 235.40K (USDT) تداول / USDC INJ $4.109 $4.109 $4.109 -0.50% 15.01K (USDT) تداول