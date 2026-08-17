شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Injective، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Injective، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن INJ

معلومات سعر INJ

ما هو INJ

الوثيقة البيضاء لـ INJ

الموقع الرسمي لـ INJ

اقتصاد توكن INJ

توقعات سعر INJ

سجل INJ

دليل شراء INJ

محول عملة INJ إلى الفيات

عقود INJ الفورية

INJ عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Injective (INJ)

التحليل الفني اليوم لـ Injective (INJ)

توفر صفحة Injective تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ INJ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Injective أدناه.

تغير سعر Injective (INJ)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$4.114---7.85%-18.92%-15.55%
اعرف المزيد عن سعر Injective

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Injective

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Injective عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 1
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 0شراء 9
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
4.1173
4.1156
R2
4.1156
4.1137
R1
4.1123
4.1125
PP
4.1106
4.1106
S1
4.1073
4.1087
S2
4.1056
4.1075
S3
4.1023
4.1056

إشارات السوق الخاصة بـ Injective

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.67M
$7.29 M
$7.97 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.11M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$15.84 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$15.94 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.13M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$35.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$35.21 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Injective

صافي التدفقسعر INJUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.44 M4.09
2026-08-16-$0.47 M4.13
2026-08-15$0.21 M4.20
2026-08-14-$0.90 M4.23
2026-08-13-$1.03 M4.63

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Injective

تداول أسواق Injective (INJ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Injective المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTINJ
$4.11
$4.11$4.11
-0.58%
235.40K (USDT)
/USDCINJ
$4.109
$4.109$4.109
-0.50%
15.01K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة INJ إلى USD

المبلغ

INJ
INJ
USD
USD

1 INJ = 4.114 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.