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المزيد عن IMX

معلومات سعر IMX

ما هو IMX

الوثيقة البيضاء لـ IMX

الموقع الرسمي لـ IMX

اقتصاد توكن IMX

توقعات سعر IMX

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دليل شراء IMX

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عقود IMX الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Immutable X (IMX)

التحليل الفني اليوم لـ Immutable X (IMX)

توفر صفحة Immutable X تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ IMX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Immutable X أدناه.

تغير سعر Immutable X (IMX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1086---3.04%-14.63%-34.86%
اعرف المزيد عن سعر Immutable X

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Immutable X

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Immutable X عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 1
حيادي 8
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 2شراء 12
المؤشرات الفنية:حياديبيع 1حيادي 6شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.108
0.108
R2
0.108
0.1079
R1
0.1079
0.1079
PP
0.1079
0.1079
S1
0.1078
0.1078
S2
0.1078
0.1078
S3
0.1077
0.1078

إشارات السوق الخاصة بـ Immutable X

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.00M
$4.69 M
$4.69 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.17 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.48 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.51 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Immutable X

صافي التدفقسعر IMXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.11
2026-08-16$0.00 M0.11
2026-08-15-$0.04 M0.11
2026-08-14-$0.06 M0.11
2026-08-13$0.01 M0.11

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Immutable X

تداول أسواق Immutable X (IMX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Immutable X المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTIMX
$0.1086
$0.1086$0.1086
+0.18%
528.23K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة IMX إلى USD

المبلغ

IMX
IMX
USD
USD

1 IMX = 0.1086 USD

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