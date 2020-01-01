توكنوميكس Immutable X (IMX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Immutable X (IMX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Immutable X (IMX) Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol. الموقع الرسمي: https://www.immutable.com/ الوثيقة البيضاء: https://support.immutable.com/hc/en-us/articles/4405227590799 مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff اشتر IMX الآن!

توكنوميكس Immutable X (IMX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Immutable X (IMX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 987.24M $ 987.24M $ 987.24M إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.4987 $ 9.4987 $ 9.4987 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.5221 $ 0.5221 $ 0.5221 معرفة المزيد عن سعر Immutable X (IMX)

توكنوميكس Immutable X (IMX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Immutable X (IMX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IMX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IMX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IMX، استكشف السعر المباشر لتوكن IMX!

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