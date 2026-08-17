التحليل الفني اليوم لـ SPACE ID (ID) توفر صفحة SPACE ID تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ID، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SPACE ID أدناه. التسجيل

تغير سعر SPACE ID (ID) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.02794 -- -2.24% -19.21% -1.97%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SPACE ID

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SPACE ID عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 5 شراء 13 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 7 حيادي 2 شراء 5 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 3 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.02791 0.02791 R2 0.02791 0.0279 R1 0.0279 0.0279 PP 0.0279 0.0279 S1 0.02789 0.02789 S2 0.02789 0.02789 S3 0.02788 0.02789

إشارات السوق الخاصة بـ SPACE ID صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.16M $7.78 M $7.94 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.08 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.35 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.35 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ SPACE ID صافي التدفق سعر IDUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.05 M 0.03 2026-08-16 -$0.11 M 0.03 2026-08-15 -$0.08 M 0.03 2026-08-14 $0.05 M 0.03 2026-08-13 $0.17 M 0.03 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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