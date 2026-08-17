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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SPACE ID، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SPACE ID، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو ID

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الموقع الرسمي لـ ID

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التحليل الفني اليوم لـ SPACE ID (ID)

التحليل الفني اليوم لـ SPACE ID (ID)

توفر صفحة SPACE ID تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ID، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SPACE ID أدناه.

تغير سعر SPACE ID (ID)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02794---2.24%-19.21%-1.97%
اعرف المزيد عن سعر SPACE ID

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SPACE ID

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SPACE ID عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 5
شراء 13
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 7حيادي 2شراء 5
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 3شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02791
0.02791
R2
0.02791
0.0279
R1
0.0279
0.0279
PP
0.0279
0.0279
S1
0.02789
0.02789
S2
0.02789
0.02789
S3
0.02788
0.02789

إشارات السوق الخاصة بـ SPACE ID

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.16M
$7.78 M
$7.94 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.35 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.35 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SPACE ID

صافي التدفقسعر IDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.05 M0.03
2026-08-16-$0.11 M0.03
2026-08-15-$0.08 M0.03
2026-08-14$0.05 M0.03
2026-08-13$0.17 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SPACE ID

تداول أسواق SPACE ID (ID) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SPACE ID المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTID
$0.02794
$0.02794$0.02794
-2.46%
2.05M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ID إلى USD

المبلغ

ID
ID
USD
USD

1 ID = 0.02794 USD

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