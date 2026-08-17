التحليل الفني اليوم لـ Internet Computer (ICP) توفر صفحة Internet Computer تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ICP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Internet Computer أدناه. التسجيل

تغير سعر Internet Computer (ICP) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $2.274 -- +2.47% +5.96% -9.87%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Internet Computer

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Internet Computer عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 1 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 2.2733 2.2726 R2 2.2726 2.2722 R1 2.2723 2.272 PP 2.2716 2.2716 S1 2.2713 2.2712 S2 2.2706 2.271 S3 2.2703 2.2706

إشارات السوق الخاصة بـ Internet Computer صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 3.30M $13.02 M $9.73 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.24M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $4.91 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $5.15 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.20M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $15.67 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $15.87 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Internet Computer صافي التدفق سعر ICPUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.24 M 2.27 2026-08-16 -$0.23 M 2.28 2026-08-15 -$0.10 M 2.28 2026-08-14 -$0.41 M 2.20 2026-08-13 -$0.66 M 2.16 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Internet Computer (ICP) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Internet Computer المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ICP $2.274 $2.274 $2.274 -0.38% 63.58K (USDT) تداول / USDC ICP $2.272 $2.272 $2.272 -0.43% 24.94K (USDT) تداول