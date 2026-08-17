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المزيد عن ICP

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ما هو ICP

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الموقع الرسمي لـ ICP

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التحليل الفني اليوم لـ Internet Computer (ICP)

التحليل الفني اليوم لـ Internet Computer (ICP)

توفر صفحة Internet Computer تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ICP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Internet Computer أدناه.

تغير سعر Internet Computer (ICP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$2.274--+2.47%+5.96%-9.87%
اعرف المزيد عن سعر Internet Computer

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Internet Computer

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Internet Computer عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
2.2733
2.2726
R2
2.2726
2.2722
R1
2.2723
2.272
PP
2.2716
2.2716
S1
2.2713
2.2712
S2
2.2706
2.271
S3
2.2703
2.2706

إشارات السوق الخاصة بـ Internet Computer

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
3.30M
$13.02 M
$9.73 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.24M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$4.91 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$5.15 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.20M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$15.67 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$15.87 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Internet Computer

صافي التدفقسعر ICPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.24 M2.27
2026-08-16-$0.23 M2.28
2026-08-15-$0.10 M2.28
2026-08-14-$0.41 M2.20
2026-08-13-$0.66 M2.16

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Internet Computer

تداول أسواق Internet Computer (ICP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Internet Computer المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTICP
$2.274
$2.274$2.274
-0.38%
63.58K (USDT)
/USDCICP
$2.272
$2.272$2.272
-0.43%
24.94K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ICP إلى USD

المبلغ

ICP
ICP
USD
USD

1 ICP = 2.274 USD

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