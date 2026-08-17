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المزيد عن HYPE

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التحليل الفني اليوم لـ Hyperliquid (HYPE)

التحليل الفني اليوم لـ Hyperliquid (HYPE)

توفر صفحة Hyperliquid تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HYPE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Hyperliquid أدناه.

تغير سعر Hyperliquid (HYPE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$59.27--+8.85%+0.27%+23.99%
اعرف المزيد عن سعر Hyperliquid

تحليل AI اليومي لـ Hyperliquid

تحليل Hyperliquid اليوم 2026-08-17

  • المدى القصير: صافي تدفق الأموال للخارج مع ارتفاع نسبة المضاربين على الصعود مقابل الهبوط، مما يضغط على السوق ويسبب تقلبات قصيرة الأجل
  • المدى الطويل: زيادة حيازات المؤسسات بالتزامن مع توسع النظام البيئي، مما يعكس أساسيات قوية
  • التوصية: انتظار إشارات الاستقرار، والدخول التدريجي في صفقات مع التحكم الصارم في حجم المركز

تحليل Hyperliquid الأمس 2026-08-16

  • مشتريات مؤسسية كبيرة: باعت عناوين مرتبطة بـ Monetalis 3.72 مليون توكن UNI واشترت فوراً 171,500 توكن HYPE، مع احتفاظ BlackRock وDruckenmiller بمراكز، مما يشير إلى استمرار تدفق الأموال الذكية والمؤسسية، وهو أمر إيجابي لصعود HYPE.
  • ارتفاع معدلات التمويل: تجاوزت أسعار إقراض العملات المستقرة على HyperEVM نظيراتها في السلاسل العامة الرئيسية، ووصل معدل تمويل العقود الآجلة إلى 0.005%، مما يعكس طلباً قوياً على الرافعة المالية لـ HYPE وهيمنة المشاعر الصعودية التي تدعم ارتفاع السعر.
  • تحقيق معالم بيئية: تجاوزت رسوم سوق SPCX مليوني دولار محققةً معلم HIP-3، وأعلن مشروع World في نظام Solana البيئي عن دعمه لـ Hyperliquid، مما يعزز التوسع البيئي وتوقعات إعادة شراء وحرق التوكنات، ويدفع قيمة HYPE للارتفاع.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Hyperliquid

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Hyperliquid عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 0
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 9حيادي 0شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
59.3086
59.3023
R2
59.3023
59.2985
R1
59.2986
59.2961
PP
59.2923
59.2923
S1
59.2886
59.2885
S2
59.2823
59.2861
S3
59.2786
59.2823

إشارات السوق الخاصة بـ Hyperliquid

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-13.10M
$113.76 M
$126.85 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-4.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$243.73 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$247.80 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-6.28M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$689.46 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$695.74 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Hyperliquid

صافي التدفقسعر HYPEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.90 M59.12
2026-08-16-$1.52 M57.45
2026-08-15$0.90 M56.81
2026-08-14-$2.59 M55.65
2026-08-13-$0.53 M57.86

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Hyperliquid

تداول أسواق Hyperliquid (HYPE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Hyperliquid المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHYPE
$59.27
$59.27$59.27
+3.15%
11.90K (USDT)
/USDCHYPE
$59.18
$59.18$59.18
+3.24%
1.26K (USDT)
/USD1HYPE
$59.32
$59.32$59.32
+3.29%
971.94 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HYPE إلى USD

المبلغ

HYPE
HYPE
USD
USD

1 HYPE = 59.27 USD

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