التحليل الفني اليوم لـ Hyperliquid (HYPE)
تغير سعر Hyperliquid (HYPE)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$59.27
|--
|+8.85%
|+0.27%
|+23.99%
تحليل AI اليومي لـ Hyperliquid
تحليل Hyperliquid اليوم 2026-08-17
- المدى القصير: صافي تدفق الأموال للخارج مع ارتفاع نسبة المضاربين على الصعود مقابل الهبوط، مما يضغط على السوق ويسبب تقلبات قصيرة الأجل
- المدى الطويل: زيادة حيازات المؤسسات بالتزامن مع توسع النظام البيئي، مما يعكس أساسيات قوية
- التوصية: انتظار إشارات الاستقرار، والدخول التدريجي في صفقات مع التحكم الصارم في حجم المركز
تحليل Hyperliquid الأمس 2026-08-16
- مشتريات مؤسسية كبيرة: باعت عناوين مرتبطة بـ Monetalis 3.72 مليون توكن UNI واشترت فوراً 171,500 توكن HYPE، مع احتفاظ BlackRock وDruckenmiller بمراكز، مما يشير إلى استمرار تدفق الأموال الذكية والمؤسسية، وهو أمر إيجابي لصعود HYPE.
- ارتفاع معدلات التمويل: تجاوزت أسعار إقراض العملات المستقرة على HyperEVM نظيراتها في السلاسل العامة الرئيسية، ووصل معدل تمويل العقود الآجلة إلى 0.005%، مما يعكس طلباً قوياً على الرافعة المالية لـ HYPE وهيمنة المشاعر الصعودية التي تدعم ارتفاع السعر.
- تحقيق معالم بيئية: تجاوزت رسوم سوق SPCX مليوني دولار محققةً معلم HIP-3، وأعلن مشروع World في نظام Solana البيئي عن دعمه لـ Hyperliquid، مما يعزز التوسع البيئي وتوقعات إعادة شراء وحرق التوكنات، ويدفع قيمة HYPE للارتفاع.
المؤشرات الفنية الخاصة بـ Hyperliquid
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Hyperliquid عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|شراء قوي
|بيع 0
|حيادي 0
|شراء 14
|المؤشرات الفنية:
|بيع
|بيع 9
|حيادي 0
|شراء 3
إشارات السوق الخاصة بـ Hyperliquid
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ Hyperliquid
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$0.90 M
|59.12
|2026-08-16
|-$1.52 M
|57.45
|2026-08-15
|$0.90 M
|56.81
|2026-08-14
|-$2.59 M
|55.65
|2026-08-13
|-$0.53 M
|57.86
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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