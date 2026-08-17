التحليل الفني اليوم لـ Hyperliquid (HYPE) توفر صفحة Hyperliquid تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HYPE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Hyperliquid أدناه. التسجيل

تغير سعر Hyperliquid (HYPE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $59.27 -- +8.85% +0.27% +23.99%

تحليل AI اليومي لـ Hyperliquid تحليل HYPE لليوم تحليل HYPE للأمس تحليل Hyperliquid اليوم 2026-08-17 المدى القصير: صافي تدفق الأموال للخارج مع ارتفاع نسبة المضاربين على الصعود مقابل الهبوط، مما يضغط على السوق ويسبب تقلبات قصيرة الأجل

المدى الطويل: زيادة حيازات المؤسسات بالتزامن مع توسع النظام البيئي، مما يعكس أساسيات قوية

التوصية: انتظار إشارات الاستقرار، والدخول التدريجي في صفقات مع التحكم الصارم في حجم المركز المدى القصير: صافي تدفق الأموال للخارج مع ارتفاع نسبة المضاربين على الصعود مقابل الهبوط، مما يضغط على السوق ويسبب تقلبات قصيرة الأجل

المدى الطويل: زيادة حيازات المؤسسات بالتزامن مع توسع النظام البيئي، مما يعكس أساسيات قوية

التوصية: انتظار إشارات الاستقرار، والدخول التدريجي في صفقات مع التحكم الصارم في حجم المركز تحليل Hyperliquid الأمس 2026-08-16 مشتريات مؤسسية كبيرة : باعت عناوين مرتبطة بـ Monetalis 3.72 مليون توكن UNI واشترت فوراً 171,500 توكن HYPE، مع احتفاظ BlackRock وDruckenmiller بمراكز، مما يشير إلى استمرار تدفق الأموال الذكية والمؤسسية، وهو أمر إيجابي لصعود HYPE.

: باعت عناوين مرتبطة بـ Monetalis 3.72 مليون توكن UNI واشترت فوراً 171,500 توكن HYPE، مع احتفاظ BlackRock وDruckenmiller بمراكز، مما يشير إلى استمرار تدفق الأموال الذكية والمؤسسية، وهو أمر إيجابي لصعود HYPE. ارتفاع معدلات التمويل : تجاوزت أسعار إقراض العملات المستقرة على HyperEVM نظيراتها في السلاسل العامة الرئيسية، ووصل معدل تمويل العقود الآجلة إلى 0.005%، مما يعكس طلباً قوياً على الرافعة المالية لـ HYPE وهيمنة المشاعر الصعودية التي تدعم ارتفاع السعر.

: تجاوزت أسعار إقراض العملات المستقرة على HyperEVM نظيراتها في السلاسل العامة الرئيسية، ووصل معدل تمويل العقود الآجلة إلى 0.005%، مما يعكس طلباً قوياً على الرافعة المالية لـ HYPE وهيمنة المشاعر الصعودية التي تدعم ارتفاع السعر. تحقيق معالم بيئية: تجاوزت رسوم سوق SPCX مليوني دولار محققةً معلم HIP-3، وأعلن مشروع World في نظام Solana البيئي عن دعمه لـ Hyperliquid، مما يعزز التوسع البيئي وتوقعات إعادة شراء وحرق التوكنات، ويدفع قيمة HYPE للارتفاع. مشتريات مؤسسية كبيرة : باعت عناوين مرتبطة بـ Monetalis 3.72 مليون توكن UNI واشترت فوراً 171,500 توكن HYPE، مع احتفاظ BlackRock وDruckenmiller بمراكز، مما يشير إلى استمرار تدفق الأموال الذكية والمؤسسية، وهو أمر إيجابي لصعود HYPE.

: باعت عناوين مرتبطة بـ Monetalis 3.72 مليون توكن UNI واشترت فوراً 171,500 توكن HYPE، مع احتفاظ BlackRock وDruckenmiller بمراكز، مما يشير إلى استمرار تدفق الأموال الذكية والمؤسسية، وهو أمر إيجابي لصعود HYPE. ارتفاع معدلات التمويل : تجاوزت أسعار إقراض العملات المستقرة على HyperEVM نظيراتها في السلاسل العامة الرئيسية، ووصل معدل تمويل العقود الآجلة إلى 0.005%، مما يعكس طلباً قوياً على الرافعة المالية لـ HYPE وهيمنة المشاعر الصعودية التي تدعم ارتفاع السعر.

: تجاوزت أسعار إقراض العملات المستقرة على HyperEVM نظيراتها في السلاسل العامة الرئيسية، ووصل معدل تمويل العقود الآجلة إلى 0.005%، مما يعكس طلباً قوياً على الرافعة المالية لـ HYPE وهيمنة المشاعر الصعودية التي تدعم ارتفاع السعر. تحقيق معالم بيئية: تجاوزت رسوم سوق SPCX مليوني دولار محققةً معلم HIP-3، وأعلن مشروع World في نظام Solana البيئي عن دعمه لـ Hyperliquid، مما يعزز التوسع البيئي وتوقعات إعادة شراء وحرق التوكنات، ويدفع قيمة HYPE للارتفاع.

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Hyperliquid

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Hyperliquid عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 9 حيادي 0 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 9 حيادي 0 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 59.3086 59.3023 R2 59.3023 59.2985 R1 59.2986 59.2961 PP 59.2923 59.2923 S1 59.2886 59.2885 S2 59.2823 59.2861 S3 59.2786 59.2823

إشارات السوق الخاصة بـ Hyperliquid صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -13.10M $113.76 M $126.85 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -4.07M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $243.73 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $247.80 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -6.28M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $689.46 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $695.74 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Hyperliquid صافي التدفق سعر HYPEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.90 M 59.12 2026-08-16 -$1.52 M 57.45 2026-08-15 $0.90 M 56.81 2026-08-14 -$2.59 M 55.65 2026-08-13 -$0.53 M 57.86 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Hyperliquid (HYPE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Hyperliquid المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT HYPE $59.27 $59.27 $59.27 +3.15% 11.90K (USDT) تداول / USDC HYPE $59.18 $59.18 $59.18 +3.24% 1.26K (USDT) تداول / USD1 HYPE $59.32 $59.32 $59.32 +3.29% 971.94 (USDT) تداول