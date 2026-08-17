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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول HTX DAO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول HTX DAO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن HTX

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ما هو HTX

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التحليل الفني اليوم لـ HTX DAO (HTX)

التحليل الفني اليوم لـ HTX DAO (HTX)

توفر صفحة HTX DAO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HTX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل HTX DAO أدناه.

تغير سعر HTX DAO (HTX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000001789---1.65%-2.41%-9.15%
اعرف المزيد عن سعر HTX DAO

تدفق رأس المال الخاص بـ HTX DAO

صافي التدفقسعر HTXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن HTX DAO

HTX USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع HTX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود HTX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق HTX DAO (HTX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر HTX DAO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHTX
$0.000001789
$0.000001789$0.000001789
+0.22%
30.37B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HTX إلى USD

المبلغ

HTX
HTX
USD
USD

1 HTX = 0.000001789 USD

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