توكنوميكس HTX DAO (HTX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HTX DAO (HTX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HTX DAO (HTX) HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants. الموقع الرسمي: https://www.htxdao.com الوثيقة البيضاء: https://htxdao.gitbook.io/whitepaper/ مستكشف الكتل: https://tronscan.org/#/token20/TUPM7K8REVzD2UdV4R5fe5M8XbnR2DdoJ6 اشتر HTX الآن!

توكنوميكس HTX DAO (HTX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HTX DAO (HTX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.16B $ 2.16B $ 2.16B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000003931 $ 0.000003931 $ 0.000003931 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000802556452034 $ 0.000000802556452034 $ 0.000000802556452034 السعر الحالي: $ 0.000002162 $ 0.000002162 $ 0.000002162 معرفة المزيد عن سعر HTX DAO (HTX)

توكنوميكس HTX DAO (HTX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HTX DAO (HTX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HTX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HTX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HTX، استكشف السعر المباشر لتوكن HTX!

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