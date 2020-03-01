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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول HIVE، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول HIVE، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن HIVE

معلومات سعر HIVE

ما هو HIVE

الوثيقة البيضاء لـ HIVE

الموقع الرسمي لـ HIVE

اقتصاد توكن HIVE

توقعات سعر HIVE

سجل HIVE

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محول عملة HIVE إلى الفيات

عقود HIVE الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ HIVE (HIVE)

التحليل الفني اليوم لـ HIVE (HIVE)

توفر صفحة HIVE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HIVE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل HIVE أدناه.

تغير سعر HIVE (HIVE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03897---6.62%-18.75%-34.01%
اعرف المزيد عن سعر HIVE

المؤشرات الفنية الخاصة بـ HIVE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ HIVE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 7
حيادي 9
شراء 10
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 4شراء 6
المؤشرات الفنية:حياديبيع 3حيادي 5شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03889
0.03888
R2
0.03888
0.03888
R1
0.03888
0.03888
PP
0.03887
0.03887
S1
0.03887
0.03887
S2
0.03886
0.03887
S3
0.03886
0.03886

إشارات السوق الخاصة بـ HIVE

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.04M
$1.59 M
$1.64 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ HIVE

صافي التدفقسعر HIVEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.04
2026-08-16-$0.01 M0.04
2026-08-15-$0.01 M0.04
2026-08-14-$0.01 M0.04
2026-08-13$0.01 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن HIVE

تداول أسواق HIVE (HIVE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر HIVE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHIVE
$0.03897
$0.03897$0.03897
-1.29%
1.86M (USDT)
/USDCHIVE
$0.03892
$0.03892$0.03892
-1.35%
1.44M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HIVE إلى USD

المبلغ

HIVE
HIVE
USD
USD

1 HIVE = 0.03896 USD

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