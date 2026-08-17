شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Hashflow، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Hashflow، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن HFT

معلومات سعر HFT

ما هو HFT

الوثيقة البيضاء لـ HFT

الموقع الرسمي لـ HFT

اقتصاد توكن HFT

توقعات سعر HFT

سجل HFT

دليل شراء HFT

محول عملة HFT إلى الفيات

عقود HFT الفورية

HFT عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Hashflow (HFT)

التحليل الفني اليوم لـ Hashflow (HFT)

توفر صفحة Hashflow تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HFT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Hashflow أدناه.

تغير سعر Hashflow (HFT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.006776---26.13%-20.61%-50.83%
اعرف المزيد عن سعر Hashflow

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Hashflow

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Hashflow عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 4
حيادي 4
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 2شراء 11
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00678
0.00677
R2
0.00677
0.00676
R1
0.00676
0.00676
PP
0.00675
0.00675
S1
0.00674
0.00674
S2
0.00673
0.00674
S3
0.00672
0.00673

إشارات السوق الخاصة بـ Hashflow

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-603.15M
$1.37 M
$604.52 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.41 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.41 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.73 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.73 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Hashflow

صافي التدفقسعر HFTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.11 M0.01
2026-08-16-$0.04 M0.01
2026-08-15-$0.04 M0.01
2026-08-14$0.02 M0.01
2026-08-13-$0.24 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Hashflow

تداول أسواق Hashflow (HFT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Hashflow المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHFT
$0.006773
$0.006773$0.006773
+10.38%
18.64M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HFT إلى USD

المبلغ

HFT
HFT
USD
USD

1 HFT = 0.006776 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.