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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Hemi، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Hemi، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن HEMI

معلومات سعر HEMI

ما هو HEMI

الوثيقة البيضاء لـ HEMI

الموقع الرسمي لـ HEMI

اقتصاد توكن HEMI

توقعات سعر HEMI

سجل HEMI

دليل شراء HEMI

محول عملة HEMI إلى الفيات

عقود HEMI الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Hemi (HEMI)

التحليل الفني اليوم لـ Hemi (HEMI)

توفر صفحة Hemi تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HEMI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Hemi أدناه.

تغير سعر Hemi (HEMI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.006205--+16.74%+41.05%-19.54%
اعرف المزيد عن سعر Hemi

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Hemi

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Hemi عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 2
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 1شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.006212
0.00621
R2
0.00621
0.006208
R1
0.006209
0.006208
PP
0.006207
0.006207
S1
0.006206
0.006205
S2
0.006203
0.006205
S3
0.006202
0.006203

إشارات السوق الخاصة بـ Hemi

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.76M
$4.13 M
$4.89 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$6.45 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$6.45 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$6.56 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$6.56 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Hemi

صافي التدفقسعر HEMIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.96 M0.01
2026-08-16-$1.18 M0.01
2026-08-15$0.27 M0.01
2026-08-14-$0.03 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Hemi

تداول أسواق Hemi (HEMI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Hemi المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHEMI
$0.006208
$0.006208$0.006208
+3.62%
92.04M (USDT)
/USDCHEMI
$0.006194
$0.006194$0.006194
+3.26%
8.78M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HEMI إلى USD

المبلغ

HEMI
HEMI
USD
USD

1 HEMI = 0.006205 USD

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