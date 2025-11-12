مدعومًا بالبتكوين والإيثيريوم، يُعد Hemi شبكة معيارية توفر قدرات فائقة في التوسع، الأمان، والتشغيل البيني. بينما تتعامل المشاريع الأخرى مع البتكوين والإيثيريوم كمجالات مستقلة، مما يحد من إمكانيات كلا النظامين، يرى Hemi أنهما مكونات لشبكة فائقة واحدة. هذا يفتح مستويات جديدة من القدرة على البرمجة، قابلية النقل، وإمكانيات التمويل اللامركزي (DeFi) على البتكوين والمزيد. تأسس Hemi بمبادرة من Jeff Garzik (المطور السابق لنواة البتكوين) وMax Sanchez (مخترع بروتوكول توافق Proof-of-Proof)، ويحيط به فريق من المهندسين المعروفين في مجال البلوكشين، والشركاء الاستراتيجيين، والمستثمرين.