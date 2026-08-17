التحليل الفني اليوم لـ Hedera (HBAR) توفر صفحة Hedera تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HBAR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Hedera أدناه. التسجيل

تغير سعر Hedera (HBAR) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0658 -- -4.20% -0.52% -26.33%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Hedera

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Hedera عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 11 حيادي 2 شراء 13 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 8 حيادي 0 شراء 6 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.06576 0.06576 R2 0.06576 0.06575 R1 0.06575 0.06575 PP 0.06575 0.06575 S1 0.06574 0.06574 S2 0.06574 0.06574 S3 0.06573 0.06574

إشارات السوق الخاصة بـ Hedera صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.19M $16.74 M $16.55 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 1.26M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $11.20 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $9.94 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 1.56M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $22.31 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $20.76 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Hedera صافي التدفق سعر HBARUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.11 M 0.07 2026-08-16 -$0.28 M 0.07 2026-08-15 -$0.27 M 0.07 2026-08-14 -$1.21 M 0.07 2026-08-13 -$0.17 M 0.07 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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