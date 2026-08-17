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المزيد عن HBAR

معلومات سعر HBAR

ما هو HBAR

الوثيقة البيضاء لـ HBAR

الموقع الرسمي لـ HBAR

اقتصاد توكن HBAR

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التحليل الفني اليوم لـ Hedera (HBAR)

التحليل الفني اليوم لـ Hedera (HBAR)

توفر صفحة Hedera تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ HBAR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Hedera أدناه.

تغير سعر Hedera (HBAR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0658---4.20%-0.52%-26.33%
اعرف المزيد عن سعر Hedera

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Hedera

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Hedera عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 2
شراء 13
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 8حيادي 0شراء 6
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.06576
0.06576
R2
0.06576
0.06575
R1
0.06575
0.06575
PP
0.06575
0.06575
S1
0.06574
0.06574
S2
0.06574
0.06574
S3
0.06573
0.06574

إشارات السوق الخاصة بـ Hedera

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.19M
$16.74 M
$16.55 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
1.26M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$11.20 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$9.94 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
1.56M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$22.31 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$20.76 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Hedera

صافي التدفقسعر HBARUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.11 M0.07
2026-08-16-$0.28 M0.07
2026-08-15-$0.27 M0.07
2026-08-14-$1.21 M0.07
2026-08-13-$0.17 M0.07

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Hedera (HBAR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Hedera المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHBAR
$0.0658
$0.0658$0.0658
+0.93%
1.76M (USDT)
/USDCHBAR
$0.06574
$0.06574$0.06574
+0.92%
887.67K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة HBAR إلى USD

المبلغ

HBAR
HBAR
USD
USD

1 HBAR = 0.0658 USD

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