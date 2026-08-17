التحليل الفني اليوم لـ ETHGAS (GWEI) توفر صفحة ETHGAS تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GWEI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ETHGAS أدناه. التسجيل

تغير سعر ETHGAS (GWEI) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.02269 -- -11.09% -22.91% -83.24%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ETHGAS

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ETHGAS عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 13 حيادي 3 شراء 10 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 10 حيادي 1 شراء 3 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.02269 0.02268 R2 0.02268 0.02268 R1 0.02268 0.02268 PP 0.02267 0.02267 S1 0.02267 0.02267 S2 0.02266 0.02267 S3 0.02266 0.02266

إشارات السوق الخاصة بـ ETHGAS صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.16M $1.43 M $1.59 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.13 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.13 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.52 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.53 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ ETHGAS صافي التدفق سعر GWEIUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.04 M 0.02 2026-08-16 $0.01 M 0.02 2026-08-15 -$0.10 M 0.02 2026-08-14 $0.07 M 0.03 2026-08-13 -$0.07 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق ETHGAS (GWEI) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ETHGAS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT GWEI $0.02269 $0.02269 $0.02269 -1.26% 1.27M (USDT) تداول