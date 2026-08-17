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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ETHGAS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ETHGAS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن GWEI

معلومات سعر GWEI

ما هو GWEI

الوثيقة البيضاء لـ GWEI

الموقع الرسمي لـ GWEI

اقتصاد توكن GWEI

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التحليل الفني اليوم لـ ETHGAS (GWEI)

التحليل الفني اليوم لـ ETHGAS (GWEI)

توفر صفحة ETHGAS تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GWEI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ETHGAS أدناه.

تغير سعر ETHGAS (GWEI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02269---11.09%-22.91%-83.24%
اعرف المزيد عن سعر ETHGAS

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ETHGAS

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ETHGAS عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 3
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 1شراء 3
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02269
0.02268
R2
0.02268
0.02268
R1
0.02268
0.02268
PP
0.02267
0.02267
S1
0.02267
0.02267
S2
0.02266
0.02267
S3
0.02266
0.02266

إشارات السوق الخاصة بـ ETHGAS

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.16M
$1.43 M
$1.59 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.52 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.53 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ETHGAS

صافي التدفقسعر GWEIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.02
2026-08-16$0.01 M0.02
2026-08-15-$0.10 M0.02
2026-08-14$0.07 M0.03
2026-08-13-$0.07 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق ETHGAS (GWEI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ETHGAS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGWEI
$0.02269
$0.02269$0.02269
-1.26%
1.27M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GWEI إلى USD

المبلغ

GWEI
GWEI
USD
USD

1 GWEI = 0.02269 USD

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