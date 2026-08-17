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المزيد عن GNS

معلومات سعر GNS

ما هو GNS

الوثيقة البيضاء لـ GNS

الموقع الرسمي لـ GNS

اقتصاد توكن GNS

توقعات سعر GNS

سجل GNS

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محول عملة GNS إلى الفيات

عقود GNS الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Gains Network (GNS)

التحليل الفني اليوم لـ Gains Network (GNS)

توفر صفحة Gains Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GNS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Gains Network أدناه.

تغير سعر Gains Network (GNS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.5069---3.91%-16.00%+3.68%
اعرف المزيد عن سعر Gains Network

تدفق رأس المال الخاص بـ Gains Network

صافي التدفقسعر GNSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.51
2026-08-16$0.01 M0.52
2026-08-15$0.01 M0.52
2026-08-14-$0.02 M0.52
2026-08-13-$0.02 M0.53

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Gains Network

تداول أسواق Gains Network (GNS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Gains Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGNS
$0.5069
$0.5069$0.5069
-2.25%
111.25K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GNS إلى USD

المبلغ

GNS
GNS
USD
USD

1 GNS = 0.5069 USD

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