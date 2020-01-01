توكنوميكس Gains Network (GNS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gains Network (GNS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gains Network (GNS) Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary. الموقع الرسمي: https://gains.trade الوثيقة البيضاء: https://gainsnetwork.gitbook.io/docs-home/ مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0xE5417Af564e4bFDA1c483642db72007871397896 اشتر GNS الآن!

توكنوميكس Gains Network (GNS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gains Network (GNS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 52.35M $ 52.35M $ 52.35M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 28.75M $ 28.75M $ 28.75M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 15 $ 15 $ 15 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 $ 0.25898651506436027 السعر الحالي: $ 1.821 $ 1.821 $ 1.821 معرفة المزيد عن سعر Gains Network (GNS)

توكنوميكس Gains Network (GNS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gains Network (GNS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GNS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GNS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GNS، استكشف السعر المباشر لتوكن GNS!

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