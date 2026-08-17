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المزيد عن GNO

معلومات سعر GNO

ما هو GNO

الوثيقة البيضاء لـ GNO

الموقع الرسمي لـ GNO

اقتصاد توكن GNO

توقعات سعر GNO

سجل GNO

دليل شراء GNO

محول عملة GNO إلى الفيات

عقود GNO الفورية

GNO عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Gnosis (GNO)

التحليل الفني اليوم لـ Gnosis (GNO)

توفر صفحة Gnosis تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GNO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Gnosis أدناه.

تغير سعر Gnosis (GNO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$104.09---2.34%-6.74%-11.21%
اعرف المزيد عن سعر Gnosis

تدفق رأس المال الخاص بـ Gnosis

صافي التدفقسعر GNOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M104.11
2026-08-16$0.01 M103.67
2026-08-15$0.01 M103.67
2026-08-14$0.00 M103.70
2026-08-13$0.01 M104.40

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Gnosis

تداول أسواق Gnosis (GNO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Gnosis المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGNO
$104.09
$104.09$104.09
+0.37%
570.62 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GNO إلى USD

المبلغ

GNO
GNO
USD
USD

1 GNO = 104.09 USD

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