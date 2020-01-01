توكنوميكس Gnosis (GNO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gnosis (GNO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gnosis (GNO) Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum. الموقع الرسمي: https://gnosis.io/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/gnosis/research/blob/master/gnosis-whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 اشتر GNO الآن!

توكنوميكس Gnosis (GNO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gnosis (GNO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 335.60M $ 335.60M $ 335.60M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 445.2 $ 445.2 $ 445.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 7.05027795992 $ 7.05027795992 $ 7.05027795992 السعر الحالي: $ 127.17 $ 127.17 $ 127.17 معرفة المزيد عن سعر Gnosis (GNO)

توكنوميكس Gnosis (GNO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gnosis (GNO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GNO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GNO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GNO، استكشف السعر المباشر لتوكن GNO!

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