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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول GMX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول GMX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن GMX

معلومات سعر GMX

ما هو GMX

الوثيقة البيضاء لـ GMX

الموقع الرسمي لـ GMX

اقتصاد توكن GMX

توقعات سعر GMX

سجل GMX

دليل شراء GMX

محول عملة GMX إلى الفيات

عقود GMX الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ GMX (GMX)

التحليل الفني اليوم لـ GMX (GMX)

توفر صفحة GMX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GMX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل GMX أدناه.

تغير سعر GMX (GMX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$6.738--+6.88%+9.15%+1.65%
اعرف المزيد عن سعر GMX

المؤشرات الفنية الخاصة بـ GMX

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ GMX عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 1
شراء 13
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 0شراء 5
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
6.7299
6.7289
R2
6.7289
6.7278
R1
6.7269
6.7271
PP
6.7259
6.7259
S1
6.7239
6.7248
S2
6.7229
6.7241
S3
6.7209
6.7229

إشارات السوق الخاصة بـ GMX

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.89M
$2.14 M
$1.25 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.18 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ GMX

صافي التدفقسعر GMXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M6.72
2026-08-16$0.00 M6.73
2026-08-15-$0.03 M6.63
2026-08-14-$0.02 M6.67
2026-08-13$0.02 M6.59

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق GMX (GMX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر GMX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGMX
$6.734
$6.734$6.734
+0.01%
8.02K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GMX إلى USD

المبلغ

GMX
GMX
USD
USD

1 GMX = 6.738 USD

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