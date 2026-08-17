التحليل الفني اليوم لـ GMX (GMX) توفر صفحة GMX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GMX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل GMX أدناه. التسجيل

تغير سعر GMX (GMX) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $6.738 -- +6.88% +9.15% +1.65%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ GMX

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ GMX عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 12 حيادي 1 شراء 13 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 9 حيادي 0 شراء 5 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 6.7299 6.7289 R2 6.7289 6.7278 R1 6.7269 6.7271 PP 6.7259 6.7259 S1 6.7239 6.7248 S2 6.7229 6.7241 S3 6.7209 6.7229

إشارات السوق الخاصة بـ GMX صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.89M $2.14 M $1.25 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.20 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.18 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ GMX صافي التدفق سعر GMXUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 6.72 2026-08-16 $0.00 M 6.73 2026-08-15 -$0.03 M 6.63 2026-08-14 -$0.02 M 6.67 2026-08-13 $0.02 M 6.59 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق GMX (GMX) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر GMX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT GMX $6.734 $6.734 $6.734 +0.01% 8.02K (USDT) تداول