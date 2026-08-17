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المزيد عن GLMR

معلومات سعر GLMR

ما هو GLMR

الوثيقة البيضاء لـ GLMR

الموقع الرسمي لـ GLMR

اقتصاد توكن GLMR

توقعات سعر GLMR

سجل GLMR

دليل شراء GLMR

محول عملة GLMR إلى الفيات

عقود GLMR الفورية

GLMR عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Moonbeam (GLMR)

التحليل الفني اليوم لـ Moonbeam (GLMR)

توفر صفحة Moonbeam تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ GLMR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Moonbeam أدناه.

تغير سعر Moonbeam (GLMR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.007401---14.82%-16.61%-47.33%
اعرف المزيد عن سعر Moonbeam

تدفق رأس المال الخاص بـ Moonbeam

صافي التدفقسعر GLMRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.03 M0.01
2026-08-16$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.02 M0.01
2026-08-14-$0.01 M0.01
2026-08-13$0.08 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Moonbeam

تداول أسواق Moonbeam (GLMR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Moonbeam المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGLMR
$0.007401
$0.007401$0.007401
-0.77%
7.60M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة GLMR إلى USD

المبلغ

GLMR
GLMR
USD
USD

1 GLMR = 0.007401 USD

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