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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FTX Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FTX Token، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن FTT

معلومات سعر FTT

ما هو FTT

الوثيقة البيضاء لـ FTT

اقتصاد توكن FTT

توقعات سعر FTT

سجل FTT

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عقود FTT الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ FTX Token (FTT)

التحليل الفني اليوم لـ FTX Token (FTT)

توفر صفحة FTX Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FTT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل FTX Token أدناه.

تغير سعر FTX Token (FTT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.205--+2.91%-0.54%-36.73%
اعرف المزيد عن سعر FTX Token

تدفق رأس المال الخاص بـ FTX Token

صافي التدفقسعر FTTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.21
2026-08-16-$0.01 M0.21
2026-08-15$0.08 M0.21
2026-08-14-$0.01 M0.20
2026-08-13-$0.02 M0.20

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن FTX Token

تداول أسواق FTX Token (FTT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FTX Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFTT
$0.2049
$0.2049$0.2049
-0.91%
266.26K (USDT)
/USDCFTT
$0.2049
$0.2049$0.2049
-0.72%
130.32K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FTT إلى USD

المبلغ

FTT
FTT
USD
USD

1 FTT = 0.205 USD

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