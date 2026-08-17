شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FRAX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول FRAX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن FRAX

معلومات سعر FRAX

ما هو FRAX

الوثيقة البيضاء لـ FRAX

الموقع الرسمي لـ FRAX

اقتصاد توكن FRAX

توقعات سعر FRAX

سجل FRAX

دليل شراء FRAX

محول عملة FRAX إلى الفيات

عقود FRAX الفورية

FRAX عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ FRAX (FRAX)

التحليل الفني اليوم لـ FRAX (FRAX)

توفر صفحة FRAX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FRAX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل FRAX أدناه.

تغير سعر FRAX (FRAX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2826---10.63%+5.48%-31.65%
اعرف المزيد عن سعر FRAX

المؤشرات الفنية الخاصة بـ FRAX

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ FRAX عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 22
حيادي 2
شراء 2
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 2شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.2823
0.2823
R2
0.2823
0.2822
R1
0.2822
0.2822
PP
0.2822
0.2822
S1
0.2821
0.2821
S2
0.2821
0.2821
S3
0.282
0.2821

إشارات السوق الخاصة بـ FRAX

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.25M
$2.17 M
$2.42 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.08 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ FRAX

صافي التدفقسعر FRAXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.28
2026-08-16-$0.02 M0.29
2026-08-15-$0.01 M0.29
2026-08-14$0.00 M0.29
2026-08-13$0.04 M0.29

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن FRAX

تداول أسواق FRAX (FRAX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FRAX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFRAX
$0.2826
$0.2826$0.2826
-2.31%
193.00K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FRAX إلى USD

المبلغ

FRAX
FRAX
USD
USD

1 FRAX = 0.2826 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.