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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Forta، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Forta، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن FORT

معلومات سعر FORT

ما هو FORT

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الموقع الرسمي لـ FORT

اقتصاد توكن FORT

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التحليل الفني اليوم لـ Forta (FORT)

التحليل الفني اليوم لـ Forta (FORT)

توفر صفحة Forta تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FORT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Forta أدناه.

تغير سعر Forta (FORT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01243---2.05%+4.54%-21.08%
اعرف المزيد عن سعر Forta

تدفق رأس المال الخاص بـ Forta

صافي التدفقسعر FORTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.01 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13-$0.01 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Forta (FORT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Forta المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFORT
$0.01242
$0.01242$0.01242
+3.41%
4.32M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FORT إلى USD

المبلغ

FORT
FORT
USD
USD

1 FORT = 0.01243 USD

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