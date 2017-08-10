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المزيد عن FIL

معلومات سعر FIL

ما هو FIL

الوثيقة البيضاء لـ FIL

الموقع الرسمي لـ FIL

اقتصاد توكن FIL

توقعات سعر FIL

سجل FIL

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محول عملة FIL إلى الفيات

عقود FIL الفورية

FIL عقود Coin-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Filecoin (FIL)

التحليل الفني اليوم لـ Filecoin (FIL)

توفر صفحة Filecoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FIL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Filecoin أدناه.

تغير سعر Filecoin (FIL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.6661---5.11%-11.84%-29.74%
اعرف المزيد عن سعر Filecoin

تدفق رأس المال الخاص بـ Filecoin

صافي التدفقسعر FILUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$1.72 M0.66
2026-08-16-$0.31 M0.68
2026-08-15$0.27 M0.69
2026-08-14-$0.22 M0.67
2026-08-13-$2.11 M0.67

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Filecoin

تداول أسواق Filecoin (FIL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Filecoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFIL
$0.6661
$0.6661$0.6661
-2.53%
2.43M (USDT)
/USDCFIL
$0.6653
$0.6653$0.6653
-2.54%
39.96K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FIL إلى USD

المبلغ

FIL
FIL
USD
USD

1 FIL = 0.6661 USD

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