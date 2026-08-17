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التحليل الفني اليوم لـ Harvest Finance (FARM)

التحليل الفني اليوم لـ Harvest Finance (FARM)

توفر صفحة Harvest Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ FARM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Harvest Finance أدناه.

تغير سعر Harvest Finance (FARM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$5.158---0.35%-2.65%-22.87%
اعرف المزيد عن سعر Harvest Finance

تدفق رأس المال الخاص بـ Harvest Finance

صافي التدفقسعر FARMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M5.17
2026-08-16$0.00 M5.10
2026-08-15$0.01 M5.23
2026-08-14$0.00 M5.23
2026-08-13$0.00 M4.94

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Harvest Finance

تداول أسواق Harvest Finance (FARM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Harvest Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFARM
$5.161
$5.161$5.161
+1.15%
10.91K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة FARM إلى USD

المبلغ

FARM
FARM
USD
USD

1 FARM = 5.158 USD

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