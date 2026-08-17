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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Energy Web، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Energy Web، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن EWT

معلومات سعر EWT

ما هو EWT

الوثيقة البيضاء لـ EWT

الموقع الرسمي لـ EWT

اقتصاد توكن EWT

توقعات سعر EWT

سجل EWT

دليل شراء EWT

محول عملة EWT إلى الفيات

عقود EWT الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Energy Web (EWT)

التحليل الفني اليوم لـ Energy Web (EWT)

توفر صفحة Energy Web تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EWT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Energy Web أدناه.

تغير سعر Energy Web (EWT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2607---9.42%-9.52%-10.08%
اعرف المزيد عن سعر Energy Web

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Energy Web

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Energy Web عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 3
حيادي 6
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 3حيادي 6شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
108.1633
108.1566
R2
108.1566
108.1528
R1
108.1533
108.1504
PP
108.1466
108.1466
S1
108.1433
108.1428
S2
108.1366
108.1404
S3
108.1333
108.1366

إشارات السوق الخاصة بـ Energy Web

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.33M
$4.55 M
$4.88 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Energy Web

صافي التدفقسعر EWTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.26
2026-08-16-$0.01 M0.26
2026-08-15$0.00 M0.26
2026-08-14$0.00 M0.26
2026-08-13$0.00 M0.26

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Energy Web (EWT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Energy Web المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTEWT
$0.2607
$0.2607$0.2607
-0.15%
120.55K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة EWT إلى USD

المبلغ

EWT
EWT
USD
USD

1 EWT = 0.2607 USD

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