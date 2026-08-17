التحليل الفني اليوم لـ Energy Web (EWT) توفر صفحة Energy Web تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EWT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Energy Web أدناه. التسجيل

تغير سعر Energy Web (EWT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.2607 -- -9.42% -9.52% -10.08%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Energy Web

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Energy Web عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 3 حيادي 6 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 3 حيادي 6 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 108.1633 108.1566 R2 108.1566 108.1528 R1 108.1533 108.1504 PP 108.1466 108.1466 S1 108.1433 108.1428 S2 108.1366 108.1404 S3 108.1333 108.1366

إشارات السوق الخاصة بـ Energy Web صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.33M $4.55 M $4.88 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.04 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.05M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.08 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.13 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Energy Web صافي التدفق سعر EWTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.26 2026-08-16 -$0.01 M 0.26 2026-08-15 $0.00 M 0.26 2026-08-14 $0.00 M 0.26 2026-08-13 $0.00 M 0.26 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Energy Web (EWT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Energy Web المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT EWT $0.2607 $0.2607 $0.2607 -0.15% 120.55K (USDT) تداول