توكنوميكس Energy Web (EWT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Energy Web (EWT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Energy Web (EWT) Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers. الموقع الرسمي: https://www.energyweb.org/ الوثيقة البيضاء: https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.energyweb.org/ اشتر EWT الآن!

توكنوميكس Energy Web (EWT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Energy Web (EWT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 47.68M $ 47.68M $ 47.68M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 158.60M $ 158.60M $ 158.60M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.988 $ 3.988 $ 3.988 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 السعر الحالي: $ 1.586 $ 1.586 $ 1.586 معرفة المزيد عن سعر Energy Web (EWT)

توكنوميكس Energy Web (EWT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Energy Web (EWT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EWT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EWT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EWT، استكشف السعر المباشر لتوكن EWT!

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