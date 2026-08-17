التحليل الفني اليوم لـ Euler Finance (EUL) توفر صفحة Euler Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EUL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Euler Finance أدناه. التسجيل

تغير سعر Euler Finance (EUL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $1.1619 -- -3.21% +20.62% -6.82%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Euler Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Euler Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 9 حيادي 3 شراء 14 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 0 شراء 10 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 5 حيادي 3 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 1.1636 1.163 R2 1.163 1.1623 R1 1.1617 1.1618 PP 1.1611 1.1611 S1 1.1598 1.1604 S2 1.1592 1.1599 S3 1.1579 1.1592

إشارات السوق الخاصة بـ Euler Finance صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.04M $1.48 M $1.52 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.24 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.26 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.48 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.48 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Euler Finance صافي التدفق سعر EULUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.12 M 1.16 2026-08-16 -$0.06 M 1.14 2026-08-15 -$0.12 M 1.17 2026-08-14 -$0.23 M 1.21 2026-08-13 -$0.12 M 1.15 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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