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المزيد عن EUL

معلومات سعر EUL

ما هو EUL

الوثيقة البيضاء لـ EUL

الموقع الرسمي لـ EUL

اقتصاد توكن EUL

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عقود EUL الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Euler Finance (EUL)

التحليل الفني اليوم لـ Euler Finance (EUL)

توفر صفحة Euler Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EUL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Euler Finance أدناه.

تغير سعر Euler Finance (EUL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.1619---3.21%+20.62%-6.82%
اعرف المزيد عن سعر Euler Finance

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Euler Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Euler Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 3
شراء 14
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 0شراء 10
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 3شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.1636
1.163
R2
1.163
1.1623
R1
1.1617
1.1618
PP
1.1611
1.1611
S1
1.1598
1.1604
S2
1.1592
1.1599
S3
1.1579
1.1592

إشارات السوق الخاصة بـ Euler Finance

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.04M
$1.48 M
$1.52 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.26 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.48 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.48 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Euler Finance

صافي التدفقسعر EULUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.12 M1.16
2026-08-16-$0.06 M1.14
2026-08-15-$0.12 M1.17
2026-08-14-$0.23 M1.21
2026-08-13-$0.12 M1.15

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Euler Finance (EUL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Euler Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTEUL
$1.1619
$1.1619$1.1619
+1.97%
62.65K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة EUL إلى USD

المبلغ

EUL
EUL
USD
USD

1 EUL = 1.1619 USD

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