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المزيد عن ETHW

معلومات سعر ETHW

ما هو ETHW

الموقع الرسمي لـ ETHW

اقتصاد توكن ETHW

توقعات سعر ETHW

سجل ETHW

دليل شراء ETHW

محول عملة ETHW إلى الفيات

عقود ETHW الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ ETHW (ETHW)

التحليل الفني اليوم لـ ETHW (ETHW)

توفر صفحة ETHW تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ETHW، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ETHW أدناه.

تغير سعر ETHW (ETHW)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2409---1.07%-0.21%-9.44%
اعرف المزيد عن سعر ETHW

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ETHW

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ETHW عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 5
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 1شراء 12
المؤشرات الفنية:بيع قويبيع 7حيادي 4شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.2415
0.2415
R2
0.2415
0.2414
R1
0.2414
0.2414
PP
0.2414
0.2414
S1
0.2413
0.2413
S2
0.2413
0.2413
S3
0.2412
0.2413

إشارات السوق الخاصة بـ ETHW

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.10M
$3.87 M
$3.97 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.14 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ETHW

صافي التدفقسعر ETHWUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.24
2026-08-16$0.00 M0.24
2026-08-15$0.00 M0.24
2026-08-14-$0.01 M0.23
2026-08-13$0.00 M0.24

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ETHW

تداول أسواق ETHW (ETHW) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ETHW المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTETHW
$0.2409
$0.2409$0.2409
-1.02%
254.81K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ETHW إلى USD

المبلغ

ETHW
ETHW
USD
USD

1 ETHW = 0.2409 USD

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