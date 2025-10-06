سعر Etherex المباشر اليوم هو 0.1658 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ETHEREX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ETHEREX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Etherex المباشر اليوم هو 0.1658 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ETHEREX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ETHEREX بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Etherex

Etherex السعر(ETHEREX)

السعر المباشر لـ 1 ETHEREX إلى USD:

$0.1658
$0.1658$0.1658
-3.21%1D
USD
مخطط أسعار Etherex (ETHEREX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:45:12 (UTC+8)

معلومات سعر Etherex (ETHEREX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1579
$ 0.1579$ 0.1579
24 ساعة منخفض
$ 0.1851
$ 0.1851$ 0.1851
24 ساعة مرتفع

$ 0.1579
$ 0.1579$ 0.1579

$ 0.1851
$ 0.1851$ 0.1851

--
----

--
----

+1.34%

-3.20%

-19.83%

-19.83%

سعر Etherex (ETHEREX) في الوقت الحقيقي هو $ 0.1658. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ETHEREX بين أدنى سعر $ 0.1579 وأعلى سعر $ 0.1851، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـETHEREX على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ETHEREX +1.34% على مدار الساعة الماضية، -3.20% على مدار 24 ساعة، و -19.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Etherex (ETHEREX)

--
----

$ 60.12K
$ 60.12K$ 60.12K

$ 58.03M
$ 58.03M$ 58.03M

--
----

350,000,000
350,000,000 350,000,000

LINEA

القيمة السوقية الحالية لـ Etherex هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.12K. العرض المتداول لـ ETHEREX يبلغ --، مع إجمالي عرض 350000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 58.03M.

سجل سعر Etherex (ETHEREX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Etherex لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.005499-3.20%
30 يوم$ -0.1148-40.92%
60 يوم$ -0.215-56.47%
90 يوم$ +0.0658+65.80%
تغير سعر Etherex اليوم

سجل اليوم ETHEREX تغيرًا $ -0.005499 (-3.20%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Etherex لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.1148 (-40.92%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Etherex لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ETHEREX تغييرًا في $ -0.215 (-56.47%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Etherex لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0658 (+65.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Etherex (ETHEREX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Etherex.

ما هو Etherex ( ETHEREX )

نسخة Etherex هي نسخة مطورة من Nile على Linea، تجمع بين اقتصاد التوكن وهياكل الحوافز الناجحة للغاية التي اشتهرت بها تقنية Ramses الإصدار الثالث (مثل Shadow على Sonic). بفضل تخصيص 100% من الرسوم والحوافز لمحتفظين بالتوكن، وعدم وجود أي فرق، فإن إيثركس، كما يوحي اسمها، متوافقة تمامًا مع احتياجات المستخدمين.

متوفر Etherex على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Etherex الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ETHEREXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Etherex على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Etherex سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Etherex (USD)

كم ستكون قيمة Etherex (ETHEREX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Etherex (ETHEREX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Etherex.

تحقق الآن من توقعات سعر Etherex!

توكنوميكس Etherex (ETHEREX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Etherex (ETHEREX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ETHEREX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Etherex ( ETHEREX )

هل تبحث عن كيفية شراء Etherex؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Etherex على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ETHEREX إلى العملات المحلية

1 Etherex (ETHEREX) إلى VND
4,363.027
1 Etherex (ETHEREX) إلى AUD
A$0.250358
1 Etherex (ETHEREX) إلى GBP
0.12435
1 Etherex (ETHEREX) إلى EUR
0.14093
1 Etherex (ETHEREX) إلى USD
$0.1658
1 Etherex (ETHEREX) إلى MYR
RM0.694702
1 Etherex (ETHEREX) إلى TRY
6.95531
1 Etherex (ETHEREX) إلى JPY
¥25.2016
1 Etherex (ETHEREX) إلى ARS
ARS$244.18195
1 Etherex (ETHEREX) إلى RUB
13.136334
1 Etherex (ETHEREX) إلى INR
14.633508
1 Etherex (ETHEREX) إلى IDR
Rp2,763.332228
1 Etherex (ETHEREX) إلى PHP
9.734118
1 Etherex (ETHEREX) إلى EGP
￡E.7.853946
1 Etherex (ETHEREX) إلى BRL
R$0.88703
1 Etherex (ETHEREX) إلى CAD
C$0.230462
1 Etherex (ETHEREX) إلى BDT
20.297236
1 Etherex (ETHEREX) إلى NGN
241.33848
1 Etherex (ETHEREX) إلى COP
$640.1538
1 Etherex (ETHEREX) إلى ZAR
R.2.840154
1 Etherex (ETHEREX) إلى UAH
6.981838
1 Etherex (ETHEREX) إلى TZS
T.Sh.408.37369
1 Etherex (ETHEREX) إلى VES
Bs35.9786
1 Etherex (ETHEREX) إلى CLP
$156.0178
1 Etherex (ETHEREX) إلى PKR
Rs47.007616
1 Etherex (ETHEREX) إلى KZT
88.472538
1 Etherex (ETHEREX) إلى THB
฿5.356998
1 Etherex (ETHEREX) إلى TWD
NT$5.066848
1 Etherex (ETHEREX) إلى AED
د.إ0.608486
1 Etherex (ETHEREX) إلى CHF
Fr0.130982
1 Etherex (ETHEREX) إلى HKD
HK$1.288266
1 Etherex (ETHEREX) إلى AMD
֏63.524612
1 Etherex (ETHEREX) إلى MAD
.د.م1.530334
1 Etherex (ETHEREX) إلى MXN
$3.057352
1 Etherex (ETHEREX) إلى SAR
ريال0.62175
1 Etherex (ETHEREX) إلى ETB
Br25.146886
1 Etherex (ETHEREX) إلى KES
KSh21.419702
1 Etherex (ETHEREX) إلى JOD
د.أ0.1175522
1 Etherex (ETHEREX) إلى PLN
0.601854
1 Etherex (ETHEREX) إلى RON
лв0.724546
1 Etherex (ETHEREX) إلى SEK
kr1.556862
1 Etherex (ETHEREX) إلى BGN
лв0.278544
1 Etherex (ETHEREX) إلى HUF
Ft55.339066
1 Etherex (ETHEREX) إلى CZK
3.46522
1 Etherex (ETHEREX) إلى KWD
د.ك0.0507348
1 Etherex (ETHEREX) إلى ILS
0.53885
1 Etherex (ETHEREX) إلى BOB
Bs1.145678
1 Etherex (ETHEREX) إلى AZN
0.28186
1 Etherex (ETHEREX) إلى TJS
SM1.531992
1 Etherex (ETHEREX) إلى GEL
0.450976
1 Etherex (ETHEREX) إلى AOA
Kz151.138306
1 Etherex (ETHEREX) إلى BHD
.د.ب0.0623408
1 Etherex (ETHEREX) إلى BMD
$0.1658
1 Etherex (ETHEREX) إلى DKK
kr1.064436
1 Etherex (ETHEREX) إلى HNL
L4.367172
1 Etherex (ETHEREX) إلى MUR
7.545558
1 Etherex (ETHEREX) إلى NAD
$2.863366
1 Etherex (ETHEREX) إلى NOK
kr1.654684
1 Etherex (ETHEREX) إلى NZD
$0.285176
1 Etherex (ETHEREX) إلى PAB
B/.0.1658
1 Etherex (ETHEREX) إلى PGK
K0.698018
1 Etherex (ETHEREX) إلى QAR
ر.ق0.603512
1 Etherex (ETHEREX) إلى RSD
дин.16.702692
1 Etherex (ETHEREX) إلى UZS
soʻm1,997.589902
1 Etherex (ETHEREX) إلى ALL
L13.773006
1 Etherex (ETHEREX) إلى ANG
ƒ0.296782
1 Etherex (ETHEREX) إلى AWG
ƒ0.29844
1 Etherex (ETHEREX) إلى BBD
$0.3316
1 Etherex (ETHEREX) إلى BAM
KM0.276886
1 Etherex (ETHEREX) إلى BIF
Fr488.9442
1 Etherex (ETHEREX) إلى BND
$0.213882
1 Etherex (ETHEREX) إلى BSD
$0.1658
1 Etherex (ETHEREX) إلى JMD
$26.607584
1 Etherex (ETHEREX) إلى KHR
668.54705
1 Etherex (ETHEREX) إلى KMF
Fr69.8018
1 Etherex (ETHEREX) إلى LAK
3,604.347754
1 Etherex (ETHEREX) إلى LKR
රු50.501022
1 Etherex (ETHEREX) إلى MDL
L2.8186
1 Etherex (ETHEREX) إلى MGA
Ar740.177624
1 Etherex (ETHEREX) إلى MOP
P1.328058
1 Etherex (ETHEREX) إلى MVR
2.53674
1 Etherex (ETHEREX) إلى MWK
MK287.847038
1 Etherex (ETHEREX) إلى MZN
MT10.59462
1 Etherex (ETHEREX) إلى NPR
रु23.42754
1 Etherex (ETHEREX) إلى PYG
1,175.8536
1 Etherex (ETHEREX) إلى RWF
Fr240.9074
1 Etherex (ETHEREX) إلى SBD
$1.362876
1 Etherex (ETHEREX) إلى SCR
2.301304
1 Etherex (ETHEREX) إلى SRD
$6.555732
1 Etherex (ETHEREX) إلى SVC
$1.45075
1 Etherex (ETHEREX) إلى SZL
L2.863366
1 Etherex (ETHEREX) إلى TMT
m0.5803
1 Etherex (ETHEREX) إلى TND
د.ت0.4867888
1 Etherex (ETHEREX) إلى TTD
$1.125782
1 Etherex (ETHEREX) إلى UGX
Sh577.6472
1 Etherex (ETHEREX) إلى XAF
Fr93.5112
1 Etherex (ETHEREX) إلى XCD
$0.44766
1 Etherex (ETHEREX) إلى XOF
Fr93.5112
1 Etherex (ETHEREX) إلى XPF
Fr16.9116
1 Etherex (ETHEREX) إلى BWP
P2.359334
1 Etherex (ETHEREX) إلى BZD
$0.333258
1 Etherex (ETHEREX) إلى CVE
$15.696286
1 Etherex (ETHEREX) إلى DJF
Fr29.5124
1 Etherex (ETHEREX) إلى DOP
$10.621148
1 Etherex (ETHEREX) إلى DZD
د.ج21.53742
1 Etherex (ETHEREX) إلى FJD
$0.37305
1 Etherex (ETHEREX) إلى GNF
Fr1,441.631
1 Etherex (ETHEREX) إلى GTQ
Q1.270028
1 Etherex (ETHEREX) إلى GYD
$34.721836
1 Etherex (ETHEREX) إلى ISK
kr20.3934

Etherex المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Etherex، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Etherex الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Etherex

كم يساوي Etherex (ETHEREX) اليوم؟
سعر ETHEREX المباشر في USD هو USD 0.1658، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ETHEREX إلى USD الحالي؟
سعر ETHEREX إلى USD الحالي هو $ 0.1658. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Etherex ؟
القيمة السوقية لعملة ETHEREX هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ETHEREX؟
العرض المتداول لتوكن ETHEREX هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ETHEREX؟
حقق ETHEREX سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ETHEREX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- ETHEREX.
ما هو حجم تداول ETHEREX؟
حجم تداول ETHEREX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 60.12K USD.
هل سترتفع ETHEREX هذا العام؟
قد يرتفع ETHEREX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ETHEREX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:45:12 (UTC+8)

تحديثات Etherex (ETHEREX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ETHEREX إلى USD

المبلغ

ETHEREX
ETHEREX
USD
USD

1 ETHEREX = 0.1658 USD

تداول ETHEREX

/USDTETHEREX
$0.1658
$0.1658$0.1658
-3.42%

