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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ENS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ENS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ENS

معلومات سعر ENS

ما هو ENS

الوثيقة البيضاء لـ ENS

الموقع الرسمي لـ ENS

اقتصاد توكن ENS

توقعات سعر ENS

سجل ENS

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التحليل الفني اليوم لـ ENS (ENS)

التحليل الفني اليوم لـ ENS (ENS)

توفر صفحة ENS تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ENS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ENS أدناه.

تغير سعر ENS (ENS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$3.906---8.42%-12.37%-36.80%
اعرف المزيد عن سعر ENS

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ENS

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ENS عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 3
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 11حيادي 0شراء 3
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
3.9053
3.9046
R2
3.9046
3.9042
R1
3.9043
3.904
PP
3.9036
3.9036
S1
3.9033
3.9032
S2
3.9026
3.903
S3
3.9023
3.9026

إشارات السوق الخاصة بـ ENS

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.17M
$12.30 M
$12.47 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.11M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.25 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.35 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.71 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.72 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ENS

صافي التدفقسعر ENSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.24 M3.93
2026-08-16-$0.02 M4.03
2026-08-15$0.09 M4.07
2026-08-14-$0.11 M4.04
2026-08-13$0.01 M4.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ENS

تداول أسواق ENS (ENS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ENS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTENS
$3.904
$3.904$3.904
-3.27%
15.51K (USDT)
/USDCENS
$3.906
$3.906$3.906
-3.10%
6.30K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ENS إلى USD

المبلغ

ENS
ENS
USD
USD

1 ENS = 3.906 USD

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