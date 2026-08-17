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المزيد عن ENA

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ما هو ENA

الوثيقة البيضاء لـ ENA

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اقتصاد توكن ENA

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التحليل الفني اليوم لـ Ethena (ENA)

التحليل الفني اليوم لـ Ethena (ENA)

توفر صفحة Ethena تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ENA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ethena أدناه.

تغير سعر Ethena (ENA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.08316---7.57%+3.67%-19.39%
اعرف المزيد عن سعر Ethena

تحليل AI اليومي لـ Ethena

تحليل Ethena لتاريخ 2026-07-29

  • تدفقات خارجية كبيرة للأموال: سجلت عملة ENA تدفقات أموال خارجية في 6 من الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز إجمالي التدفقات الخارجية خلال اليومين الماضيين 2.1 مليون USDT، مما يشير إلى استمرار انسحاب الأموال الرئيسية وتعرض سعر العملة لضغوط هبوطية.
  • اختلال شديد في نسبة المضاربة على الصعود والهبوط: بلغت نسبة عدد مراكز الشراء إلى البيع في العقود الآجلة 5.91، بينما وصلت النسبة في حسابات النخبة إلى 6.94، مما يعكس ازدحامًا مفرطًا في المشاعر الصعودية بالسوق وارتفاع احتمالية حدوث عمليات بيع جماعي للمراكز الشرائية.
  • تحول معدل التمويل إلى السالب: يبلغ معدل تمويل العقود الآجلة حاليًا -0.0147%، مما يدل على تفوق البائعين ودخول السوق في حالة تصحيح بعد التشبع الشرائي، ويواجه السعر ضغوطًا لمزيد من التصحيح الهبوطي على المدى القصير.

تحليل Ethena لتاريخ 2026-07-28

  • تزايد ضغط البيع من الحيتان: تدفق أكثر من 300 مليون عملة ENA إلى البورصات خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى فك قفل أكثر من 11 مليون عملة في أوائل أغسطس (حوالي 9.56 مليون دولار)، مما يخلق ضغطًا كبيرًا على العرض في السوق، ومن المتوقع أن يواجه سعر عملة ENA ضغوطًا هبوطية.
  • ازدحام المراكز الطويلة في العقود الآجلة: وصلت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لدى حسابات النخبة إلى 6.51، وبلغت نسبة المستثمرين الأفراد 5.30 أيضًا، مما يشير إلى تفاؤل مفرط في السوق، لكن بيانات حجم التداول النشط أظهرت مؤخرًا هيمنة للدببة، مما ينطوي على مخاطر تصفية ثنائية الاتجاه أو تصحيح سعري.
  • تحقق إيجابيات الأساسيات: على الرغم من وجود أخبار إيجابية مؤسسية مثل تكامل BlackRock Aladdin والشراكة مع Coinbase، إلا أن بيانات صافي التدفقات الرأسمالية تُظهر خروجًا مستمرًا للأموال لعدة أيام متتالية (مثل الخروج بقيمة -2.76 مليون دولار في 24 يوليو)، مما يعكس سمة "بيع الأخبار الإيجابية عند تحققها".

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ethena

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ethena عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 6
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 0شراء 10
المؤشرات الفنية:حياديبيع 1حيادي 6شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.08325
0.08321
R2
0.08321
0.08317
R1
0.08316
0.08315
PP
0.08312
0.08312
S1
0.08307
0.08308
S2
0.08303
0.08306
S3
0.08298
0.08303

إشارات السوق الخاصة بـ Ethena

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.89M
$25.33 M
$26.22 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.11M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$11.37 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$11.27 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.33M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$43.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$43.57 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Ethena

صافي التدفقسعر ENAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.34 M0.08
2026-08-16-$0.31 M0.08
2026-08-15$0.07 M0.09
2026-08-14-$0.01 M0.08
2026-08-13-$0.35 M0.09

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Ethena

تداول أسواق Ethena (ENA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ethena المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTENA
$0.0832
$0.0832$0.0832
-1.24%
2.79M (USDT)
/USDCENA
$0.083
$0.083$0.083
-1.39%
662.04K (USDT)
/USDEENA
$0.08312
$0.08312$0.08312
-1.32%
650.13K (USDT)
/USD1ENA
$0.08321
$0.08321$0.08321
-1.15%
667.60K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ENA إلى USD

المبلغ

ENA
ENA
USD
USD

1 ENA = 0.08316 USD

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