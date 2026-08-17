التحليل الفني اليوم لـ Ethena (ENA)
تغير سعر Ethena (ENA)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.08316
|--
|-7.57%
|+3.67%
|-19.39%
تحليل AI اليومي لـ Ethena
تحليل Ethena لتاريخ 2026-07-29
- تدفقات خارجية كبيرة للأموال: سجلت عملة ENA تدفقات أموال خارجية في 6 من الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز إجمالي التدفقات الخارجية خلال اليومين الماضيين 2.1 مليون USDT، مما يشير إلى استمرار انسحاب الأموال الرئيسية وتعرض سعر العملة لضغوط هبوطية.
- اختلال شديد في نسبة المضاربة على الصعود والهبوط: بلغت نسبة عدد مراكز الشراء إلى البيع في العقود الآجلة 5.91، بينما وصلت النسبة في حسابات النخبة إلى 6.94، مما يعكس ازدحامًا مفرطًا في المشاعر الصعودية بالسوق وارتفاع احتمالية حدوث عمليات بيع جماعي للمراكز الشرائية.
- تحول معدل التمويل إلى السالب: يبلغ معدل تمويل العقود الآجلة حاليًا -0.0147%، مما يدل على تفوق البائعين ودخول السوق في حالة تصحيح بعد التشبع الشرائي، ويواجه السعر ضغوطًا لمزيد من التصحيح الهبوطي على المدى القصير.
تحليل Ethena لتاريخ 2026-07-28
- تزايد ضغط البيع من الحيتان: تدفق أكثر من 300 مليون عملة ENA إلى البورصات خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى فك قفل أكثر من 11 مليون عملة في أوائل أغسطس (حوالي 9.56 مليون دولار)، مما يخلق ضغطًا كبيرًا على العرض في السوق، ومن المتوقع أن يواجه سعر عملة ENA ضغوطًا هبوطية.
- ازدحام المراكز الطويلة في العقود الآجلة: وصلت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لدى حسابات النخبة إلى 6.51، وبلغت نسبة المستثمرين الأفراد 5.30 أيضًا، مما يشير إلى تفاؤل مفرط في السوق، لكن بيانات حجم التداول النشط أظهرت مؤخرًا هيمنة للدببة، مما ينطوي على مخاطر تصفية ثنائية الاتجاه أو تصحيح سعري.
- تحقق إيجابيات الأساسيات: على الرغم من وجود أخبار إيجابية مؤسسية مثل تكامل BlackRock Aladdin والشراكة مع Coinbase، إلا أن بيانات صافي التدفقات الرأسمالية تُظهر خروجًا مستمرًا للأموال لعدة أيام متتالية (مثل الخروج بقيمة -2.76 مليون دولار في 24 يوليو)، مما يعكس سمة "بيع الأخبار الإيجابية عند تحققها".
المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ethena
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ethena عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|شراء
|بيع 4
|حيادي 0
|شراء 10
|المؤشرات الفنية:
|حيادي
|بيع 1
|حيادي 6
|شراء 5
إشارات السوق الخاصة بـ Ethena
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ Ethena
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$0.34 M
|0.08
|2026-08-16
|-$0.31 M
|0.08
|2026-08-15
|$0.07 M
|0.09
|2026-08-14
|-$0.01 M
|0.08
|2026-08-13
|-$0.35 M
|0.09
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
اكتشف المزيد عن Ethena
تداول أسواق Ethena (ENA) على MEXC
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ethena المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.