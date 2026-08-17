التحليل الفني اليوم لـ Ethena (ENA) توفر صفحة Ethena تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ENA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ethena أدناه. التسجيل

تغير سعر Ethena (ENA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.08316 -- -7.57% +3.67% -19.39%

تحليل AI اليومي لـ Ethena تحليل ENA لتاريخ 2026-07-29 تحليل ENA لتاريخ 2026-07-28 تحليل Ethena لتاريخ 2026-07-29 تدفقات خارجية كبيرة للأموال : سجلت عملة ENA تدفقات أموال خارجية في 6 من الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز إجمالي التدفقات الخارجية خلال اليومين الماضيين 2.1 مليون USDT، مما يشير إلى استمرار انسحاب الأموال الرئيسية وتعرض سعر العملة لضغوط هبوطية.

: سجلت عملة ENA تدفقات أموال خارجية في 6 من الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز إجمالي التدفقات الخارجية خلال اليومين الماضيين 2.1 مليون USDT، مما يشير إلى استمرار انسحاب الأموال الرئيسية وتعرض سعر العملة لضغوط هبوطية. اختلال شديد في نسبة المضاربة على الصعود والهبوط : بلغت نسبة عدد مراكز الشراء إلى البيع في العقود الآجلة 5.91، بينما وصلت النسبة في حسابات النخبة إلى 6.94، مما يعكس ازدحامًا مفرطًا في المشاعر الصعودية بالسوق وارتفاع احتمالية حدوث عمليات بيع جماعي للمراكز الشرائية.

: بلغت نسبة عدد مراكز الشراء إلى البيع في العقود الآجلة 5.91، بينما وصلت النسبة في حسابات النخبة إلى 6.94، مما يعكس ازدحامًا مفرطًا في المشاعر الصعودية بالسوق وارتفاع احتمالية حدوث عمليات بيع جماعي للمراكز الشرائية. تحول معدل التمويل إلى السالب: يبلغ معدل تمويل العقود الآجلة حاليًا -0.0147%، مما يدل على تفوق البائعين ودخول السوق في حالة تصحيح بعد التشبع الشرائي، ويواجه السعر ضغوطًا لمزيد من التصحيح الهبوطي على المدى القصير. تدفقات خارجية كبيرة للأموال : سجلت عملة ENA تدفقات أموال خارجية في 6 من الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز إجمالي التدفقات الخارجية خلال اليومين الماضيين 2.1 مليون USDT، مما يشير إلى استمرار انسحاب الأموال الرئيسية وتعرض سعر العملة لضغوط هبوطية.

: سجلت عملة ENA تدفقات أموال خارجية في 6 من الأيام السبعة الماضية، مع تجاوز إجمالي التدفقات الخارجية خلال اليومين الماضيين 2.1 مليون USDT، مما يشير إلى استمرار انسحاب الأموال الرئيسية وتعرض سعر العملة لضغوط هبوطية. اختلال شديد في نسبة المضاربة على الصعود والهبوط : بلغت نسبة عدد مراكز الشراء إلى البيع في العقود الآجلة 5.91، بينما وصلت النسبة في حسابات النخبة إلى 6.94، مما يعكس ازدحامًا مفرطًا في المشاعر الصعودية بالسوق وارتفاع احتمالية حدوث عمليات بيع جماعي للمراكز الشرائية.

: بلغت نسبة عدد مراكز الشراء إلى البيع في العقود الآجلة 5.91، بينما وصلت النسبة في حسابات النخبة إلى 6.94، مما يعكس ازدحامًا مفرطًا في المشاعر الصعودية بالسوق وارتفاع احتمالية حدوث عمليات بيع جماعي للمراكز الشرائية. تحول معدل التمويل إلى السالب: يبلغ معدل تمويل العقود الآجلة حاليًا -0.0147%، مما يدل على تفوق البائعين ودخول السوق في حالة تصحيح بعد التشبع الشرائي، ويواجه السعر ضغوطًا لمزيد من التصحيح الهبوطي على المدى القصير. تحليل Ethena لتاريخ 2026-07-28 تزايد ضغط البيع من الحيتان : تدفق أكثر من 300 مليون عملة ENA إلى البورصات خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى فك قفل أكثر من 11 مليون عملة في أوائل أغسطس (حوالي 9.56 مليون دولار)، مما يخلق ضغطًا كبيرًا على العرض في السوق، ومن المتوقع أن يواجه سعر عملة ENA ضغوطًا هبوطية.

: تدفق أكثر من 300 مليون عملة ENA إلى البورصات خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى فك قفل أكثر من 11 مليون عملة في أوائل أغسطس (حوالي 9.56 مليون دولار)، مما يخلق ضغطًا كبيرًا على العرض في السوق، ومن المتوقع أن يواجه سعر عملة ENA ضغوطًا هبوطية. ازدحام المراكز الطويلة في العقود الآجلة : وصلت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لدى حسابات النخبة إلى 6.51، وبلغت نسبة المستثمرين الأفراد 5.30 أيضًا، مما يشير إلى تفاؤل مفرط في السوق، لكن بيانات حجم التداول النشط أظهرت مؤخرًا هيمنة للدببة، مما ينطوي على مخاطر تصفية ثنائية الاتجاه أو تصحيح سعري.

: وصلت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لدى حسابات النخبة إلى 6.51، وبلغت نسبة المستثمرين الأفراد 5.30 أيضًا، مما يشير إلى تفاؤل مفرط في السوق، لكن بيانات حجم التداول النشط أظهرت مؤخرًا هيمنة للدببة، مما ينطوي على مخاطر تصفية ثنائية الاتجاه أو تصحيح سعري. تحقق إيجابيات الأساسيات: على الرغم من وجود أخبار إيجابية مؤسسية مثل تكامل BlackRock Aladdin والشراكة مع Coinbase، إلا أن بيانات صافي التدفقات الرأسمالية تُظهر خروجًا مستمرًا للأموال لعدة أيام متتالية (مثل الخروج بقيمة -2.76 مليون دولار في 24 يوليو)، مما يعكس سمة "بيع الأخبار الإيجابية عند تحققها". تزايد ضغط البيع من الحيتان : تدفق أكثر من 300 مليون عملة ENA إلى البورصات خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى فك قفل أكثر من 11 مليون عملة في أوائل أغسطس (حوالي 9.56 مليون دولار)، مما يخلق ضغطًا كبيرًا على العرض في السوق، ومن المتوقع أن يواجه سعر عملة ENA ضغوطًا هبوطية.

: تدفق أكثر من 300 مليون عملة ENA إلى البورصات خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى فك قفل أكثر من 11 مليون عملة في أوائل أغسطس (حوالي 9.56 مليون دولار)، مما يخلق ضغطًا كبيرًا على العرض في السوق، ومن المتوقع أن يواجه سعر عملة ENA ضغوطًا هبوطية. ازدحام المراكز الطويلة في العقود الآجلة : وصلت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لدى حسابات النخبة إلى 6.51، وبلغت نسبة المستثمرين الأفراد 5.30 أيضًا، مما يشير إلى تفاؤل مفرط في السوق، لكن بيانات حجم التداول النشط أظهرت مؤخرًا هيمنة للدببة، مما ينطوي على مخاطر تصفية ثنائية الاتجاه أو تصحيح سعري.

: وصلت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لدى حسابات النخبة إلى 6.51، وبلغت نسبة المستثمرين الأفراد 5.30 أيضًا، مما يشير إلى تفاؤل مفرط في السوق، لكن بيانات حجم التداول النشط أظهرت مؤخرًا هيمنة للدببة، مما ينطوي على مخاطر تصفية ثنائية الاتجاه أو تصحيح سعري. تحقق إيجابيات الأساسيات: على الرغم من وجود أخبار إيجابية مؤسسية مثل تكامل BlackRock Aladdin والشراكة مع Coinbase، إلا أن بيانات صافي التدفقات الرأسمالية تُظهر خروجًا مستمرًا للأموال لعدة أيام متتالية (مثل الخروج بقيمة -2.76 مليون دولار في 24 يوليو)، مما يعكس سمة "بيع الأخبار الإيجابية عند تحققها".

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ethena

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ethena عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 5 حيادي 6 شراء 15 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 4 حيادي 0 شراء 10 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 1 حيادي 6 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.08325 0.08321 R2 0.08321 0.08317 R1 0.08316 0.08315 PP 0.08312 0.08312 S1 0.08307 0.08308 S2 0.08303 0.08306 S3 0.08298 0.08303

إشارات السوق الخاصة بـ Ethena صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.89M $25.33 M $26.22 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.11M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $11.37 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $11.27 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.33M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $43.24 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $43.57 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Ethena صافي التدفق سعر ENAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.34 M 0.08 2026-08-16 -$0.31 M 0.08 2026-08-15 $0.07 M 0.09 2026-08-14 -$0.01 M 0.08 2026-08-13 -$0.35 M 0.09 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Ethena (ENA) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ethena المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ENA $0.0832 $0.0832 $0.0832 -1.24% 2.79M (USDT) تداول / USDC ENA $0.083 $0.083 $0.083 -1.39% 662.04K (USDT) تداول / USDE ENA $0.08312 $0.08312 $0.08312 -1.32% 650.13K (USDT) تداول / USD1 ENA $0.08321 $0.08321 $0.08321 -1.15% 667.60K (USDT) تداول