ENA

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

اسم العملة المشفرةENA

مبلغ التوكن15,000,000,000

وقت الإصدار--

العرض المتداول3,223,437,500

سعر الإصدار--