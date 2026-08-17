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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول HeyElsa، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول HeyElsa، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ELSA

معلومات سعر ELSA

ما هو ELSA

الوثيقة البيضاء لـ ELSA

الموقع الرسمي لـ ELSA

اقتصاد توكن ELSA

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التحليل الفني اليوم لـ HeyElsa (ELSA)

التحليل الفني اليوم لـ HeyElsa (ELSA)

توفر صفحة HeyElsa تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ELSA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل HeyElsa أدناه.

تغير سعر HeyElsa (ELSA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04191---29.20%-20.69%-34.33%
اعرف المزيد عن سعر HeyElsa

المؤشرات الفنية الخاصة بـ HeyElsa

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ HeyElsa عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 1
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04203
0.04202
R2
0.04202
0.04202
R1
0.04202
0.04202
PP
0.04201
0.04201
S1
0.04201
0.04201
S2
0.042
0.04201
S3
0.042
0.042

إشارات السوق الخاصة بـ HeyElsa

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.01M
$1.70 M
$1.69 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.43 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.43 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ HeyElsa

صافي التدفقسعر ELSAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.09 M0.04
2026-08-16-$0.08 M0.05
2026-08-15-$0.01 M0.05
2026-08-14-$0.02 M0.05
2026-08-13$0.01 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق HeyElsa (ELSA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر HeyElsa المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTELSA
$0.04191
$0.04191$0.04191
-7.68%
3.61M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ELSA إلى USD

المبلغ

ELSA
ELSA
USD
USD

1 ELSA = 0.04191 USD

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