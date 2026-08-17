التحليل الفني اليوم لـ EDU Coin (EDU) توفر صفحة EDU Coin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EDU، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل EDU Coin أدناه. التسجيل

تغير سعر EDU Coin (EDU) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.03854 -- +3.21% +28.68% -14.91%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ EDU Coin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ EDU Coin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 1 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.03863 0.03862 R2 0.03862 0.03861 R1 0.03861 0.03861 PP 0.0386 0.0386 S1 0.03859 0.03859 S2 0.03858 0.03859 S3 0.03857 0.03858

إشارات السوق الخاصة بـ EDU Coin صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.39M $6.71 M $7.09 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.25 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.26 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.73 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.75 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ EDU Coin صافي التدفق سعر EDUUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.06 M 0.04 2026-08-16 $0.00 M 0.04 2026-08-15 $0.02 M 0.04 2026-08-14 $0.01 M 0.04 2026-08-13 $0.00 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق EDU Coin (EDU) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر EDU Coin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT EDU $0.03854 $0.03854 $0.03854 -5.56% 1.43M (USDT) تداول