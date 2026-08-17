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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول EDU Coin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول EDU Coin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو EDU

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الموقع الرسمي لـ EDU

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التحليل الفني اليوم لـ EDU Coin (EDU)

التحليل الفني اليوم لـ EDU Coin (EDU)

توفر صفحة EDU Coin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ EDU، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل EDU Coin أدناه.

تغير سعر EDU Coin (EDU)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03854--+3.21%+28.68%-14.91%
اعرف المزيد عن سعر EDU Coin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ EDU Coin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ EDU Coin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03863
0.03862
R2
0.03862
0.03861
R1
0.03861
0.03861
PP
0.0386
0.0386
S1
0.03859
0.03859
S2
0.03858
0.03859
S3
0.03857
0.03858

إشارات السوق الخاصة بـ EDU Coin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.39M
$6.71 M
$7.09 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.25 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.26 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.73 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.75 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ EDU Coin

صافي التدفقسعر EDUUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.06 M0.04
2026-08-16$0.00 M0.04
2026-08-15$0.02 M0.04
2026-08-14$0.01 M0.04
2026-08-13$0.00 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن EDU Coin

تداول أسواق EDU Coin (EDU) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر EDU Coin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTEDU
$0.03854
$0.03854$0.03854
-5.56%
1.43M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة EDU إلى USD

المبلغ

EDU
EDU
USD
USD

1 EDU = 0.03854 USD

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