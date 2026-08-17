شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول DYdX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول DYdX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن DYDX

معلومات سعر DYDX

ما هو DYDX

الوثيقة البيضاء لـ DYDX

الموقع الرسمي لـ DYDX

اقتصاد توكن DYDX

توقعات سعر DYDX

سجل DYDX

دليل شراء DYDX

محول عملة DYDX إلى الفيات

عقود DYDX الفورية

DYDX عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ dYdX (DYDX)

التحليل الفني اليوم لـ dYdX (DYDX)

توفر صفحة dYdX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DYDX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل dYdX أدناه.

تغير سعر dYdX (DYDX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.10032---12.23%-17.46%-29.05%
اعرف المزيد عن سعر dYdX

المؤشرات الفنية الخاصة بـ DYdX

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ DYdX عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 3
حيادي 18
شراء 5
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 1حيادي 11شراء 2
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 7شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1003
0.1003
R2
0.1003
0.1002
R1
0.1002
0.1002
PP
0.1002
0.1002
S1
0.1001
0.1001
S2
0.1001
0.1001
S3
0.1
0.1001

إشارات السوق الخاصة بـ DYdX

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.12M
$12.29 M
$13.41 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.94 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.94 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.08M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.98 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.90 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ DYdX

صافي التدفقسعر DYDXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.24 M0.10
2026-08-16-$0.03 M0.11
2026-08-15-$0.04 M0.11
2026-08-14-$0.06 M0.11
2026-08-13-$0.05 M0.11

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن dYdX

تداول أسواق dYdX (DYDX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر dYdX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDYDX
$0.10032
$0.10032$0.10032
-7.35%
1.14M (USDT)
/USDCDYDX
$0.10029
$0.10029$0.10029
-7.43%
531.93K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DYDX إلى USD

المبلغ

DYDX
DYDX
USD
USD

1 DYDX = 0.10032 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.