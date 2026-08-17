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المزيد عن DUSK

معلومات سعر DUSK

ما هو DUSK

الوثيقة البيضاء لـ DUSK

الموقع الرسمي لـ DUSK

اقتصاد توكن DUSK

توقعات سعر DUSK

سجل DUSK

دليل شراء DUSK

محول عملة DUSK إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Dusk Network (DUSK)

التحليل الفني اليوم لـ Dusk Network (DUSK)

توفر صفحة Dusk Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DUSK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Dusk Network أدناه.

تغير سعر Dusk Network (DUSK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.06884--+3.56%+1.54%-54.23%
اعرف المزيد عن سعر Dusk Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Dusk Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Dusk Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 14
حيادي 1
شراء 11
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 11حيادي 0شراء 3
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.06885
0.06885
R2
0.06885
0.06884
R1
0.06884
0.06884
PP
0.06884
0.06884
S1
0.06883
0.06883
S2
0.06883
0.06883
S3
0.06882
0.06883

إشارات السوق الخاصة بـ Dusk Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.62M
$8.53 M
$9.15 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.31 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.30 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.43 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.42 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Dusk Network

صافي التدفقسعر DUSKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.07
2026-08-16$0.04 M0.07
2026-08-15-$0.01 M0.07
2026-08-14$0.00 M0.06
2026-08-13-$0.02 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Dusk Network

تداول أسواق Dusk Network (DUSK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Dusk Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDUSK
$0.06884
$0.06884$0.06884
-6.13%
1.39M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DUSK إلى USD

المبلغ

DUSK
DUSK
USD
USD

1 DUSK = 0.06884 USD

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