التحليل الفني اليوم لـ Dusk Network (DUSK) توفر صفحة Dusk Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DUSK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Dusk Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Dusk Network (DUSK) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.06884 -- +3.56% +1.54% -54.23%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Dusk Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Dusk Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 14 حيادي 1 شراء 11 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 11 حيادي 0 شراء 3 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.06885 0.06885 R2 0.06885 0.06884 R1 0.06884 0.06884 PP 0.06884 0.06884 S1 0.06883 0.06883 S2 0.06883 0.06883 S3 0.06882 0.06883

إشارات السوق الخاصة بـ Dusk Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.62M $8.53 M $9.15 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.31 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.30 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.43 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.42 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Dusk Network صافي التدفق سعر DUSKUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.01 M 0.07 2026-08-16 $0.04 M 0.07 2026-08-15 -$0.01 M 0.07 2026-08-14 $0.00 M 0.06 2026-08-13 -$0.02 M 0.06 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Dusk Network (DUSK) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Dusk Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT DUSK $0.06884 $0.06884 $0.06884 -6.13% 1.39M (USDT) تداول