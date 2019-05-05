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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Polkadot، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Polkadot، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Polkadot (DOT)

التحليل الفني اليوم لـ Polkadot (DOT)

توفر صفحة Polkadot تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DOT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Polkadot أدناه.

تغير سعر Polkadot (DOT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.7586---6.12%-9.46%-38.33%
اعرف المزيد عن سعر Polkadot

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Polkadot

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Polkadot عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 4
شراء 15
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 5حيادي 2شراء 7
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 2حيادي 2شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.7581
0.7581
R2
0.7581
0.758
R1
0.758
0.758
PP
0.758
0.758
S1
0.7579
0.7579
S2
0.7579
0.7579
S3
0.7578
0.7579

إشارات السوق الخاصة بـ Polkadot

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.00M
$24.49 M
$24.50 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.19M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$20.85 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$21.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
1.50M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$53.93 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$52.44 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Polkadot

صافي التدفقسعر DOTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.18 M0.76
2026-08-16-$0.23 M0.77
2026-08-15-$0.01 M0.78
2026-08-14-$0.75 M0.76
2026-08-13-$0.06 M0.77

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Polkadot

تداول أسواق Polkadot (DOT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Polkadot المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDOT
$0.7586
$0.7586$0.7586
-1.13%
751.73K (USDT)
/USDCDOT
$0.757
$0.757$0.757
-1.29%
76.35K (USDT)
/BTCDOT
$0.00001197
$0.00001197$0.00001197
-1.55%
10.46K (USDT)
/USD1DOT
$0.7583
$0.7583$0.7583
-1.09%
71.85K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DOT إلى USD

المبلغ

DOT
DOT
USD
USD

1 DOT = 0.7586 USD

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