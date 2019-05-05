التحليل الفني اليوم لـ Polkadot (DOT) توفر صفحة Polkadot تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DOT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Polkadot أدناه. التسجيل

تغير سعر Polkadot (DOT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.7586 -- -6.12% -9.46% -38.33%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Polkadot

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Polkadot عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 4 شراء 15 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 5 حيادي 2 شراء 7 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 2 حيادي 2 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.7581 0.7581 R2 0.7581 0.758 R1 0.758 0.758 PP 0.758 0.758 S1 0.7579 0.7579 S2 0.7579 0.7579 S3 0.7578 0.7579

إشارات السوق الخاصة بـ Polkadot صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.00M $24.49 M $24.50 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.19M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $20.85 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $21.04 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 1.50M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $53.93 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $52.44 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Polkadot صافي التدفق سعر DOTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.18 M 0.76 2026-08-16 -$0.23 M 0.77 2026-08-15 -$0.01 M 0.78 2026-08-14 -$0.75 M 0.76 2026-08-13 -$0.06 M 0.77 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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