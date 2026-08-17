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المزيد عن DODO

معلومات سعر DODO

ما هو DODO

الوثيقة البيضاء لـ DODO

الموقع الرسمي لـ DODO

اقتصاد توكن DODO

توقعات سعر DODO

سجل DODO

دليل شراء DODO

محول عملة DODO إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ DODO (DODO)

التحليل الفني اليوم لـ DODO (DODO)

توفر صفحة DODO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DODO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل DODO أدناه.

تغير سعر DODO (DODO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02267--+1.47%+2.48%+19.69%
اعرف المزيد عن سعر DODO

المؤشرات الفنية الخاصة بـ DODO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ DODO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 19
حيادي 3
شراء 4
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02273
0.02268
R2
0.02268
0.02265
R1
0.02265
0.02263
PP
0.0226
0.0226
S1
0.02257
0.02257
S2
0.02252
0.02255
S3
0.02249
0.02252

إشارات السوق الخاصة بـ DODO

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.22M
$1.34 M
$1.57 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.53 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.53 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.31 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.33 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ DODO

صافي التدفقسعر DODOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.36 M0.02
2026-08-16$0.14 M0.02
2026-08-15-$0.28 M0.02
2026-08-14-$0.03 M0.02
2026-08-13-$0.04 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق DODO (DODO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DODO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDODO
$0.02267
$0.02267$0.02267
+8.41%
12.73M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DODO إلى USD

المبلغ

DODO
DODO
USD
USD

1 DODO = 0.02267 USD

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