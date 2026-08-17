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المزيد عن DEXE

معلومات سعر DEXE

ما هو DEXE

الوثيقة البيضاء لـ DEXE

الموقع الرسمي لـ DEXE

اقتصاد توكن DEXE

توقعات سعر DEXE

سجل DEXE

دليل شراء DEXE

محول عملة DEXE إلى الفيات

عقود DEXE الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ DEXE (DEXE)

التحليل الفني اليوم لـ DEXE (DEXE)

توفر صفحة DEXE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DEXE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل DEXE أدناه.

تغير سعر DEXE (DEXE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.915---9.76%-94.51%-86.23%
اعرف المزيد عن سعر DEXE

المؤشرات الفنية الخاصة بـ DEXE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ DEXE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 3
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 0شراء 9
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.9316
1.9283
R2
1.9283
1.9245
R1
1.9216
1.9221
PP
1.9183
1.9183
S1
1.9116
1.9145
S2
1.9083
1.9121
S3
1.9016
1.9083

إشارات السوق الخاصة بـ DEXE

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.22M
$7.12 M
$8.33 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.59 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.61 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.11M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.23 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ DEXE

صافي التدفقسعر DEXEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.09 M1.92
2026-08-16-$0.21 M1.85
2026-08-15-$0.07 M1.95
2026-08-14-$0.12 M1.92
2026-08-13$0.01 M1.97

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن DEXE

تداول أسواق DEXE (DEXE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DEXE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDEXE
$1.915
$1.915$1.915
+3.40%
93.92K (USDT)
/BTCDEXE
$0.00003024
$0.00003024$0.00003024
+2.89%
4.41K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DEXE إلى USD

المبلغ

DEXE
DEXE
USD
USD

1 DEXE = 1.915 USD

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