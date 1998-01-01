توكنوميكس DEXE (DEXE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DEXE (DEXE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DEXE (DEXE) Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi. الموقع الرسمي: https://dexe.network/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.dexe.network/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6 اشتر DEXE الآن!

توكنوميكس DEXE (DEXE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DEXE (DEXE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 622.56M $ 622.56M $ 622.56M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 83.73M $ 83.73M $ 83.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 33.732 $ 33.732 $ 33.732 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.65351413 $ 0.65351413 $ 0.65351413 السعر الحالي: $ 7.435 $ 7.435 $ 7.435 معرفة المزيد عن سعر DEXE (DEXE)

توكنوميكس DEXE (DEXE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DEXE (DEXE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DEXE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DEXE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DEXE، استكشف السعر المباشر لتوكن DEXE!

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