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المزيد عن DCR

معلومات سعر DCR

ما هو DCR

الوثيقة البيضاء لـ DCR

الموقع الرسمي لـ DCR

اقتصاد توكن DCR

توقعات سعر DCR

سجل DCR

دليل شراء DCR

محول عملة DCR إلى الفيات

عقود DCR الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Decred (DCR)

التحليل الفني اليوم لـ Decred (DCR)

توفر صفحة Decred تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ DCR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Decred أدناه.

تغير سعر Decred (DCR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$12.01---7.76%-3.80%-28.41%
اعرف المزيد عن سعر Decred

تدفق رأس المال الخاص بـ Decred

صافي التدفقسعر DCRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M12.08
2026-08-16$0.02 M12.06
2026-08-15$0.00 M12.06
2026-08-14-$0.01 M12.03
2026-08-13$0.00 M12.11

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Decred

تداول أسواق Decred (DCR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Decred المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDCR
$12.01
$12.01$12.01
-0.24%
5.22K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة DCR إلى USD

المبلغ

DCR
DCR
USD
USD

1 DCR = 12.01 USD

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