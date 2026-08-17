التحليل الفني اليوم لـ Convex Finance (CVX) توفر صفحة Convex Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CVX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Convex Finance أدناه. التسجيل

تغير سعر Convex Finance (CVX) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $1.619 -- -1.35% +35.36% -5.27%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Convex Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Convex Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 17 حيادي 9 شراء 0 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 3 حيادي 9 شراء 0 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 1.6156 1.6153 R2 1.6153 1.6149 R1 1.6146 1.6147 PP 1.6143 1.6143 S1 1.6136 1.6139 S2 1.6133 1.6137 S3 1.6126 1.6133

إشارات السوق الخاصة بـ Convex Finance صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.02M $1.17 M $1.15 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.19 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.18 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.02 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Convex Finance صافي التدفق سعر CVXUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.08 M 1.62 2026-08-16 $0.12 M 1.64 2026-08-15 $0.10 M 1.58 2026-08-14 -$0.04 M 1.59 2026-08-13 $0.10 M 1.71 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Convex Finance (CVX) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Convex Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT CVX $1.619 $1.619 $1.619 -1.34% 40.01K (USDT) تداول