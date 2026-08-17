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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Convex Finance، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Convex Finance، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CVX

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التحليل الفني اليوم لـ Convex Finance (CVX)

التحليل الفني اليوم لـ Convex Finance (CVX)

توفر صفحة Convex Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CVX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Convex Finance أدناه.

تغير سعر Convex Finance (CVX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.619---1.35%+35.36%-5.27%
اعرف المزيد عن سعر Convex Finance

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Convex Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Convex Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 17
حيادي 9
شراء 0
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 3حيادي 9شراء 0
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.6156
1.6153
R2
1.6153
1.6149
R1
1.6146
1.6147
PP
1.6143
1.6143
S1
1.6136
1.6139
S2
1.6133
1.6137
S3
1.6126
1.6133

إشارات السوق الخاصة بـ Convex Finance

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.02M
$1.17 M
$1.15 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.18 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.02 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Convex Finance

صافي التدفقسعر CVXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.08 M1.62
2026-08-16$0.12 M1.64
2026-08-15$0.10 M1.58
2026-08-14-$0.04 M1.59
2026-08-13$0.10 M1.71

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Convex Finance (CVX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Convex Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCVX
$1.619
$1.619$1.619
-1.34%
40.01K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CVX إلى USD

المبلغ

CVX
CVX
USD
USD

1 CVX = 1.619 USD

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