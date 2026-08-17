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المزيد عن COTI

معلومات سعر COTI

ما هو COTI

الوثيقة البيضاء لـ COTI

الموقع الرسمي لـ COTI

اقتصاد توكن COTI

توقعات سعر COTI

سجل COTI

دليل شراء COTI

محول عملة COTI إلى الفيات

عقود COTI الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ COTI (COTI)

التحليل الفني اليوم لـ COTI (COTI)

توفر صفحة COTI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ COTI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل COTI أدناه.

تغير سعر COTI (COTI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.009898---5.40%+34.26%-18.87%
اعرف المزيد عن سعر COTI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ COTI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ COTI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 4
شراء 5
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 3شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.010162
0.010161
R2
0.010161
0.010161
R1
0.010161
0.010161
PP
0.01016
0.01016
S1
0.01016
0.01016
S2
0.010159
0.01016
S3
0.010159
0.010159

إشارات السوق الخاصة بـ COTI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.10M
$8.05 M
$8.15 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.65 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.59 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.15M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$10.68 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$10.53 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ COTI

صافي التدفقسعر COTIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16-$0.02 M0.01
2026-08-15-$0.30 M0.01
2026-08-14-$0.26 M0.01
2026-08-13-$0.25 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن COTI

تداول أسواق COTI (COTI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر COTI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCOTI
$0.009902
$0.009902$0.009902
-3.44%
7.73M (USDT)
/USDCCOTI
$0.009888
$0.009888$0.009888
-3.42%
5.78M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة COTI إلى USD

المبلغ

COTI
COTI
USD
USD

1 COTI = 0.009898 USD

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